Cobra Kai 4: cosa succederà a Robby nella prossima stagione della serie?

La serie TV ormai saldamente tra le mani di Netflix di Cobra Kai, è tra i prodotti più popolari e riusciti della piattaforma streaming. La terza stagione è stata un grande successo, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa succederà nel quarto ciclo di episodi, che si prospetta pieno di grande azione e di colpi di scena davvero mozzafiato.

Finalmente, Cobra Kai 4 è entrata in produzione e abbiamo scoperto nuovi nomi nel suo cast, ma oggi vogliamo concentrarci su un personaggio che conosciamo bene e che avrà sicuramente un arco narrativo interessante nel corso delle prossime puntate. Stiamo parlando di Robby, interpretato da Tanner Buchanan. Prima di iniziare, vi avvisiamo che faremo spoiler sulla terza stagione di Cobra Kai. Quindi, se non l'avete ancora recuperata vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Cosa succede a Robby in Cobra Kai 3?

Nel terzo ciclo di episodi della serie ideata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, sicuramente Robby non ha passato i momenti migliori della sua esistenza. Il figlio di Johnny, infatti, aveva provocato il grave incidente di Miguel (Xolo Maridueña) che l'ha quasi paralizzato. Inoltre, i rapporti con il padre Johnny (William Zabka) e con Daniel (Ralph Macchio) sono andati progressivamente peggiorando nel corso della stagione, in quanto il ragazzo vedeva i tentativi dei due di aiutarlo come degli attacchi personali, o addirittura dei tradimenti. Infine, al termine del terzo arco narrativo di Cobra Kai, Robby si unisce al perfido Kreese (Martin Kove), diventando un allievo del suo Cobra Kai e venendo preso sotto l'ala protettiva proprio di Kreese.

Il destino di Robby nella quarta stagione di Cobra Kai

È facile immaginarsi che da ora in poi il rapporto con il padre, già pessimo, non faccia che peggiorare, con Robby che progressivamente assumerà il carattere e il modo di fare di Kreese. Non è difficile immaginarsi che più volte arriveranno allo scontro, ma sarà già tempo di una redenzione? Riuscirà Johnny a ricucire i rapporti con il figlio? Al momento ci sembra difficile, e comunque tutto dovrà partire dal ragazzo, che potrà sicuramente migliorarsi, ma per farlo sarà necessario che lui ammetta i suoi errori e decida di allontanarsi da una figura come quella di Kreese. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su cosa significhi Cobra Kai, vogliamo sapere la vostra: quale sarà il futuro di Robby nella quarta stagione di Cobra Kai? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!