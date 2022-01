Cobra Kai 4, i creatori rivelano come hanno realizzato QUELLA performance a sorpresa!

La quarta stagione di Cobra Kai ha debuttato pochi giorni fa su Netflix ed è già un successo per la piattaforma streaming: Cobra Kai 4 ha battuto The Witcher tra le serie più viste su Netflix. I creatori dello show hanno rivelato in un'intervista come sono riusciti a realizzare la performance a sorpresa!

Infatti, in una delle puntate di Cobra Kai 4 appare una celebre cantautrice statunitense, con una vera e propria performance canora: si tratta del penultimo episodio, focalizzato sul 51esimo torneo annuale di karate di All Valley che determinerà il vincitore tra i dojo Miyagi-Do di Daniel LaRusso, (Ralph Macchio), Eagle Fang di Johnny Lawrence (William Zabka) e Cobra Kai di John Kreese e Terry Silver (rispettivamente interpretati da Martin Kove e Thomas Ian Griffith).

La sorpresa arriva con la performance della star del country Carrie Underwood, che canta The Moment of Truth dei Survivor, una canzone che fa parte della colonna sonora originale del 1984 del primo film di Karate Kid.

I creatori dello show hanno rivelato che l'idea è nata dopo un tweet di apprezzamento della stessa Underwood nei confronti della serie che risale ad agosto del 2020: Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg hanno rivelato che hanno aspettato pochi minuti prima di contattare la cantautrice per parlare di un possibile cameo, aggiungendo "Attenti a cosa twittate su Cobra Kai se siete delle celebrità".

"Volevamo che questo torneo di All Valley fosse il più grande di sempre e abbiamo scherzato sull'idea di una possibile esibizione, come per l'intervallo del SuperBowl" hanno aggiunto gli showrunner.

Alcuni fan hanno criticato l'aver optato per una canzone meno conosciuta tra quelle nella soundtrack di Karate Kid, come l'iconica You're the Best di Joe Esposito: "Per noi sarebbe stato come copiare il film. Adoriamo la canzone The Moment of Truth. E' meno conosciuta ma ha comunque quell'aria da inno sport-rock degli anni '80. Ed averla lì a cantare ha dato quelle stesse sensazioni al torneo senza replicare la stessa cosa".

Dopo lo sconvolgente finale di stagione di Cobra Kai 4 non resta che aspettare i prossimi episodi: Cobra Kai 5 è stata già annunciata ben prima del debutto della quarta season.