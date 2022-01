Cobra Kai 4 e quell'epico scontro: parla il cast della serie Netflix

Mentre iniziano i lavori per Cobra Kai 6, il cast della serie Netflix si è ritrovato per commentare uno degli avvenimenti più significativi della stagione 4. Stiamo parlando naturalmente dello scontro tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, avvenuto a quasi 40 anni di distanza dal Torneo dell'All-Valley visto in Karate Kid.

Questo epico faccia a faccia si è concluso di fatto con un pareggio e in una recente intervista rilasciata a EW i due protagonisti hanno detto: "Doveva vincere sicuramente Johnny, ma poi Ralph avrebbe avuto qualcosa da ridire" ha scherzato Zobka che ha poi aggiunto: "La rivincita tra Daniel e Johnny è stata davvero emozionante da leggere prima sulla carta e poi da girare. Volevamo solo che fosse fatta davvero bene"-

"C'era molta pressione per noi e per gli sceneggiatori, e il nostro team di stuntman ha coreografato qualcosa di davvero eccezionale", ha detto Macchio. "Sono due stili opposti che si sono davvero fronteggiati in modo spettacolare e poi, una colonna sonora davvero incredibile per quella scena, una delle miei preferite della stagione. Non credo che possa deludere il pubblico".

Di questo pareggio sembra essere stato certo fin dall'inizio anche il team creativo: "É sempre stato un pareggio per noi", ha spiegato il co-creatore e produttore esecutivo Josh Heald. "Questi personaggi sono così appassionati, sebbene con stili così diversi. Lo spettacolo ti dà lo Yin e lo Yang, esplorando ogni possibile stile, nessuno è migliore, solo diverso. Dare una vittoria a uno di loro in questa fase della loro vita, dopo che sono arrivati ​​così lontano lo studio del karate, non sarebbe sembrato autentico".

Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Cobra Kai 4 e fateci sapere nei commenti se voi avreste voluto un vincitore nella sfida tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence.