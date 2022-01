Cobra Kai 4, fan impazziti per il ritorno di QUEI due personaggi

I nuovi episodi di Cobra Kai 4 sono finalmente disponibili su Netflix e oltre l'attesissimo ritorno di Terry Silver, lo spin-off di Karate Kid ci ha permesso di "riabbracciare" due amatissimi personaggi incontrati nel corso delle precedenti stagioni.

Naturalmente, ci riferiamo ad Aisha, interpretata da Nichole Brown, e Stingray, interpretato da Paul Walter Hauser.

Aisha è stato un personaggio ricorrente nelle prime due stagioni di Cobra Kai e in quanto studentessa bullizzata, è stata tra i primi ad entrare a far parte del Cobra Kai Dojo. Nel corso della terza stagione però si sono praticamente perse le sue tracce e, ora grazie al viaggio di Sam scopriamo che la ragazza si è trasferita in un'altra città dopo l'incredibile rissa scoppiata a scuola.

Stingray è invece uno dei membri adulti del dojo e nel corso della quarta stagione di Cobra Kai viene utilizzato da Terry a proprio vantaggio per incastrare Kreese. A differenza di Aisha, sembra che il personaggio di Paul Walter Hauser avrà un ruolo significativo anche nella stagione 5 di Cobra Kai già annunciata nei mesi scorsi.

Il ritorno di questi due amatissimi personaggi a sicuramente fatto felici i moltissimi spettatori dello spin-off di Karate Kid, che non vedono ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Voi vi siete fatti già un'idea? Ditecelo nei commenti.