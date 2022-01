Cobra Kai 4, il finale di stagione è giusto o delude? Pro e contro

La quarta stagione di Cobra Kai ha riportato la serie Netflix, sequel old fashioned della saga dei Karate Kid, sulla cresta dell'onda più di quanto già non fosse. Il finale, in particolare, si è chiuso in modo drammatico e spiazzante. Ma con già due nuove stagioni annunciate, potrebbe esser stato pensato perlopiù in ottica di spartiacque.

La terza stagione della serie con protagonisti Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si era chiusa con una scommessa: il dojo che fosse stato in grado di vincere il Torneo di All Valley, avrebbe mantenuto il diritto di rimanere aperto. L’altro, avrebbe dovuto chiudere i battenti, per sempre. I due avversari della saga originale avevano unito le loro forze per riuscire nell’impresa, mentre John Kreese, dal canto suo, aveva richiamato all’appello il suo storico e temibile socio nonché co-fondatore del dojo originale: il Terry Silver di Thomas Ian Griffith.

Sapevamo che il suo ritorno all’interno del franchise avrebbe rappresentato il grande turning point della serie, riportando l’attenzione su un titolo che inizia a dare qualche segno di stanchezza in quest’ultima stagione, con poche new entry a parte questo gigantesco ripescaggio di Silver. L’arrivo del suo villain, in termini di nuova linfa e un nuovo terribile nemico da battere, potrebbe rappresentare lo stesso che Negan, per parte sua, rappresentò nel finale della sesta stagione di The Walking Dead. Vale a dire un cattivo carismatico e terribile, che non lasci alcun margine di speranza dopo le sue malefatte. Ora fate attenzione, perché seguono spoiler!

In questo caso, per fortuna, non si è trattato di spappolare la testa dei protagonisti. Quanto di corrompere l’arbitro dell’incontro per assicurarsi la vittoria nel Torneo. Ma non gli è bastato questo: dopo aver annunciato nuove aperture in tutta la Valley, ha incastrato Kreese per un crimine da lui commesso, così da assicurarsi il controllo monopolistico sui dojo della Valley. In realtà, come si è visto, Daniel ha rifiutato di chiudere il suo, pur vedendosi notevolmente ridimensionato: apparentemente anche nell’onore, se non si conoscono tutti i fatti.

Insomma, se si aggiungono le spettacolari coreografie di combattimento che hanno riempito l’ultimo episodio, il pathos e soprattutto la drammatizzazione ha raggiunto l’apice. Tuttavia, sono diversi gli aspetti su cui si è cercato di spingere l’acceleratore soprattutto in funzione di quanto avverrà in Cobra Kai 5. Che fanno pensare, per quella distribuita su Netflix il 31 dicembre, a una stagione di transito, per quanto satura di eventi. Tanto per cominciare l’evoluzione del personaggio di Martin Kove, pensata soprattutto in ottica di esigenze di sceneggiatura per dare un nuovo alleato a Johnny e Daniel, come si pensa avverrà per John Kreese in Cobra Kai 5.

Ma anche questa sconfitta senza speranza ha il sapore di una messa in preparazione delle prossime due stagioni, cui potrebbero seguire altre. L’esperienza di Negan ci ha insegnato che cattivi così sono difficili da battere, una volta arrivati in posizione predominante. E come invece anni di sceneggiature per il piccolo schermo ci hanno insegnato, il modo migliore per dare nuove storie ai protagonisti è fargli toccare il fondo, così da prepararli a una guerra che si preannuncia lunga e accanita. Salvo poi permettere a Daniel, appunto, di mantenere aperto quello spiraglio (il dojo) che gli permetterà di riscattarsi, ma che ridimensiona a tratti il valore della sua parola. Che in una serie come questa, è tutto ciò che conta. A voi il finale e piaciuto o no? Ditecelo nei commenti!