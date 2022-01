Cobra Kai 4 e quell'inatteso cliffhanger finale: parla Hayden Schlossberg

Un inatteso colpo di scena nel finale di Cobra Kai 4 ha letteralmente spalancato le porte ad una nuova stagione, portando Daniel e Johnny a fare i conti con una delle sconfitte più cocenti della loro carriera. Proprio a tal proposito è intervenuto Hayden Schlossberg, spiegando come le cose potrebbero proseguire nei nuovi episodi.

In particolare, nelle battute conclusive di Cobra Kai 4 ritroviamo Chozen, l'antagonista di The Karate Kid Parte II che è ora un importante alleato di Daniel e che sulla carta, è l'unico a poter evitare la definitiva chiusura del Miyagi-do dopo la sconfitta riportata al torneo di All Valley.

"Quando Daniel è andato a Okinawa abbiamo visto che Chozen ha vissuto una vita di vergogna dopo gli eventi di Karate Kid II", ha spiegato il co-creatore di Cobra Kai Hayden Schlossberg. "E il fatto che Daniel sia andato a Okinawa gli ha dato l'opportunità di riscattarsi. E abbiamo sempre pensato che questo avrebbe potuto influire sulla serie, in fondo sentirà sempre la responsabilità di aiutare Daniel".

Schlossberg ha aggiunto: "Le cose ora sono più complesse che mai e Cobra Kai è all'apice della sua notorietà. Terry Silver è nel pieno del suo vigore mentre Daniel è costretto a chiudere il Miyagi-do. Abbiamo bisogno di qualcuno disposto a tutto e Chozen sembra essere l'uomo giusto".

Le riprese di Cobra Kai 5 sono terminate e a tal proposito il creatore della serie Netflix ha detto: "Ha tutte le carte in regola per essere una stagione piena di azione. Abbiamo appena finito di girarla e non vediamo l'ora di mostrarla al pubblico".