Cobra Kai 4 e l'inatteso ritorno di QUEL personaggio: parla Hayden Schlossberg

Il finale di Cobra Kai 4 ha lasciato tutti senza parole ma, tra gli eventi più apprezzati dai fan della serie Netflix c'è stato l'inatteso ritorno di Stingray, lo studente di karate più anziano, di cui si erano perse le tracce nella stagione 3.

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto il personaggio interpretato da Paul Walter Hauser ma per fortuna, il suo faccione è riapparso negli ultimi 3 episodi di Cobra Kai 4, tentando ancora una volta di conquistare le simpatie dei giovani ragazzi delle scuole superiori. Stingray organizza infatti un after party per il ballo di fine anno ma, Terry Silver non sembra essere particolarmente concorde con questa decisione.

Sull'inatteso ritorno di questo personaggio è intervenuto anche Hayden Schlossberg, ideatore della serie Netflix, dicendo: "É stato fantastico lavorare con lui nella seconda stagione di Cobra Kai. Avevamo pianificato di averlo con noi anche nella terza stagione, e lui era molto felice per questo. Ma poi ha la sua parte in Crudelia e le cose si sono un po' complicate. Per noi non è stato possibile averlo sul set della nuova stagione".

Schlossberg ha poi aggiunto: "Sin dall'inizio ero convinto di volerlo ancora a lavoro con noi, per tutto questo tempo siamo sempre rimasti in contatto per pianificare il suo ritorno in grande stile. Per non creare problemi a tutti i suoi altri impegni, abbiamo tentato di condensare tutte le sue scene nel più breve lasso di tempo possibile".

Se non avete ancora abbastanza di questa produzione Netflix, date uno sguardo agli show da vedere dopo Cobra Kai e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del ritorno dell'amatissimo Stingray.