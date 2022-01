Cobra Kai 4, Johnny non ha riconosciuto Terry Silver: com'è possibile?

La quarta stagione di Cobra Kai ha messo in scena il ritorno di Terry Silver, storico personaggio dei film originali di The Karate Kid. Tuttavia, nonostante il ruolo centrale che ebbe nella fondazione del dojo di Kreese, Johnny non sembra riconoscerlo affatto, il che ha fatto sorgere alcuni dubbi ai cultori della saga originale.

La nuova stagione della serie spin-off di Karate Kid è approdata su Netflix nella giornata di ieri, andando a chiudere in bellezza un anno davvero ricco di uscite per piccolo e grande schermo. Fin dai trailer di Cobra Kai 4 sapevamo che questi nuovi episodi avrebbero reintrodotto e reso centrale il personaggio sadico di Terry Silver, nuovamente interpretato dal volto storico di Thomas Ian Griffith. Silver era stato migliore amico di di Kreese e il co-fondatore del dojo rappresentato da Johnny durante gli anni del liceo. Presso il Cobra Kai, Johnny vinse l'All Valley Karate Tournament due volte, per poi essere sconfitto da Daniel LaRusso (Ralph Macchio) durante le finali del torneo del 1984.

Tuttavia, al primo incontro fra Johnny e Silver, il primo sembra non conoscere affatto il secondo né le sue malefatte. Il che è molto strano vista la vicinanza fra i due nel reciproco rapporto che avevano con Kreese e col dojo. Il personaggio di Silver si presenta al dojo di Miyagi-do insieme a Kreese, sortendo una forte reazione da parte di Daniel. A causa degli intrighi del co-fondatore infatti, l'avversario di Johnny fu costretto a tornare per il torneo del 1985, e sebbene abbia vinto non ha mai dimenticato la tortura emotiva e fisica che ha subito per mano di Silver, verso il quale prova un profondo risentimento.

Per quanto riguarda Johnny invece, sembra immemore di tutto quanto accaduto nei vecchi film e persino dell’esistenza di un personaggio simile. Già nella stagione uno infatti, tentando di far revocare il divieto del torneo e rifondare così il Cobra Kai, il comitato deputato a decidere gli cita i fatti del 1985 riguardanti Silver, con lui che risponde di non aver mai sentito parlare di Terry fino a quel momento. Sarà poi Daniel ad aggiornarlo sugli eventi che lo riguardarono e che rendono Silver, agli occhi del pubblico, un cattivo di tale meschinità.

Nonostante la stranezza, il mancato incontro fra Silver e Johnny potrebbe aver senso. Dopo la sua sconfitta, il protagonista di Karate Kid ruppe infatti qualunque contatto col Cobra Kai e con Kreese, non entrando mai in contatto coi fatti del 1985. Per quanto riguarda la sua permanenza nel dojo invece, si può presumere che Silver non vi insegnasse più da anni né lo visitasse così spesso, impegnato com’era nei suoi piani imprenditoriali e machiavellici. D’altronde, anche all’inizio del terzo Karate Kid viene mostrato come Kreese e Silver, amici storici, non si vedessero da anni. Con il suo ritorno nella serie però, Johnny dovrà sicuramente prepararsi a fare i conti con Silver, recuperando tutto il tempo perso. Trovate qui la nostra videorecensione di Cobra Kai 4.