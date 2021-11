Cobra Kai 4, Johnny tenta il calcio della gru nelle nuove foto della serie Netflix

La quarta stagione di Cobra Kai dovrà rispondere a molte domande e i fan del franchise di Karate Kid non potrebbero essere più entusiasti di così ora che nuove immagini sono state diffuse dall’account ufficiale della serie Netflix.

Il trailer di Cobra Kai 4 aveva contribuito a scatenare i fan e ora una nuova immagine si distingue certamente dalle altre, quella di Johnny Lawrence (William Zabka) che tenta il famigerato Calcio della Gru che Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ha usato per vincere l'All-Valley Karate Championships, nel primo film di Karate Kid del 1984.

"Preparatevi, perché la stagione 4 è la nostra più grande finora", hanno detto a PEOPLE gli sceneggiatori e produttori esecutivi di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg . "Con nuove alleanze, nuovi studenti, nuovi conflitti e il ritorno di un personaggio leggendario del franchise allacciatevi le cinture per una corsa sfrenata verso il 51° Torneo Annuale All Valley!"



La quarta stagione di Cobra Kai riprenderà dall’epico finale della terza stagione, che ha visto Johnny e Danny unirsi contro John Kreese, l'ex maestro del dojo Cobra Kai. Kreese farà squadra con il suo vecchio amico del Vietnam e co-proprietario del Cobra Kai, Terry Silver (Thomas Ian Griffith), che non si vedeva da The Karate Kid III (1989). Tra le nuove foto, che trovate in calce alla notizia, una ci mostra i due chiacchierare di chissà quali piani hanno in mente per scombinare le cose.

"Sin dall'inizio della serie, abbiamo attentamente orchestrato il momento giusto per liberare il co-fondatore del dojo Cobra Kai Terry Silver nell'universo", hanno detto Heald, Hurwitz e Schlossberg in una precedente intervista. "Quel momento è adesso. Non vediamo l'ora che il mondo intero possa assistere al maestoso ritorno di Thomas Ian Griffith nel franchise.” Infine, gli scatti ci mostrano anche il ritorno del giovane cast di Cobra Kai inclusi Demetri (Gianni DeCenzo), Samantha LaRusso (Mary Mouser), Hawk (Jacob Bertrand) e Miguel Diaz (Xolo Maridueña) che si allenano sotto i loro due nuovi sensei nella Miyagi -Do/Eagle Fang dojo in vista del grande torneo in cui la posta in gioco è davvero alta.



Cobra Kai è già stata rinnovata per una quinta stagione da Netflix, mentre la quarta arriverà il 31 dicembre 2021 sul servizio di streaming.