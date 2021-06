Cobra Kai 4, quanto manca all'uscita della serie Netflix?

All’inizio di quest’anno i fan di Cobra Kai sono stati deliziati dall’uscita della terza stagione della serie di successo e ora tutti attendono la quarta stagione con ansia. Quali colpi di scena possiamo aspettarci dal momento che Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) uniranno le forze? Il futuro è imprevedibile.

La terza stagione è stata davvero ricca di azione e si è conclusa con un grande cliffangher, Daniel e Johnny hanno affrontato John Kreese (Martin Kove) ma hanno deciso di aspettare fino all'All Valley Championships per risolvere le loro divergenze: chi perderà dovrà lasciare la valle per sempre, ma presto abbiamo capito che Kreese ha intenzione di giocare sporco.



Nella quarta stagione torneranno ovviamente tutti i personaggi principali: Daniel, Johnny e i loro studenti Sam LaRusso (Mary Mouser), Miguel (Xolo Maridueña), Demetri (Gianni Decenzo) e Falco (Jacob Bertrand), quest’ultimo che torna all'ovile dopo aver salvato Demetri dalla rottura del braccio durante l'epica rissa tra i ragazzi a casa LaRusso.



La più grande minaccia da affrontare sarà Robby Keene, interpretato da Tanner Buchanan ma anche Tory (Peyton List). Ci aspettiamo inoltre di vedere alcuni volti nuovi che si uniranno al Cobra Kai di Kreese, mentre va a caccia di reclute per potenziare la sua squadra.



La quarta stagione sembra destinata a concentrarsi maggiormente su Robby, che ha i suoi problemi sia con Johnny che con Daniel, qualcosa che Kreese usa a proprio vantaggio. Ma Robby diventerà completamente un Cobra Kai o le sue radici Miyagi-Do lo riporteranno indietro?

Tutte le nostre domande troveranno risposta quando finalmente la quarta stagione verrà rilasciata su Netflix. Sfortunatamente non abbiamo ancora una data precisa, ma il servizio di streaming ha annunciato che la serie, insieme a You e The Witcher, uscirà sui nostri schermi nel quarto trimestre del 2021, quindi dobbiamo ancora aspettare.



Il creatore Jon Hurwitz ha dichiarato su Twitter: "immagino che la quarta stagione uscirà circa un anno dopo la terza" perciò avremo i nuovi episodi entro dicembre 2021.



Nelle interviste, i creatori hanno anche suggerito che Aisha, interpretata da Nichole Brown, la cui assenza nella terza stagione ha causato molta costernazione tra i fan, potrebbe potenzialmente tornare ad un certo punto. "Nessuno è mai uscito dal nostro show", ha detto il co-creatore Josh Heald a Entertainment Weekly.

Ogni stagione offre anche più opportunità per i creatori dello show di introdurre i personaggi dei film originali nella mitologia della serie. Nella terza stagione, abbiamo visto il ritorno di Kumiko (Tamlyn Tomita), Chozen (Yuji Okumoto) e Ali Mills (Elisabeth Shue) così come alcuni amici di Johnny dal primo film di The Karate Kid.

Nella quarta stagione di Cobra Kai vedremo ufficialmente tornare Terry Silver (Thomas Ian Griffith) e questo è già abbastanza per aumentare l'hype dei fan a cui non resta altro che aspettare un primo trailer completo e una data di uscita ufficiale.

Scoprite tutte le età dei protagonisti di Cobra Kai nel nostro approfondimento e fateci sapere nei commenti quali sono le vostre previsioni in merito alla quarta stagione di Cobra Kai!