Cobra Kai 4, l'evoluzione di Terry Silver è causata dalla reazione di Daniel?

Guardando su Netflix la quarta stagione di Cobra Kai, serie tv sequel/spin-off di The Karate Kid - Per vincere domani, i fan della serie avranno potuto notare un deciso cambiamento in Terry Silver, personaggio interpretato nello show da Thomas Ian Griffith. Cos'è successo nel frattempo? Come mai questo cambio di rotta?

Non proseguite nella lettura della news se non volete incorrere in spoiler della quarta stagione di Cobra Kai. Potete trovare il video backstage di Cobra Kai, con i segreti dei combattimenti.



Nella quarta stagione di Cobra Kai, Terry Silver sembra cambiato. Non solo vive una quotidianità totalmente diversa ma pare che il suo atteggiamento si sia completamente modificato, cercando di risolvere i problemi usando la saggezza e non la violenza e la manipolazione alle quali aveva abituato.



Le scuse a Daniel LaRusso per quanto accaduto in passato sembrano sincere:"Il mio comportamento passato è imperdonabile. Se potessi tornare indietro e annullare tutto lo farei. Tutto quello che posso dire ora è che mi dispiace davvero e non sono più quell'uomo". Ma è davvero così?

Ecco le parole dei creatori su Terry Silver:"Trovavamo difficile immaginare una versione ancor più megalomane di Terry Silver di quella già vista in Karate Kid 3, quindi siamo andati dall'altra parte. Siamo andati nella direzione di qualcuno che riconosce le proprie malefatte del passato, riconosce i propri problemi e ha attraversato una sorta di guarigione, qualcosa con cui confrontarsi. Ma sapevamo tutti che c'era qualcosa che ancora vive sotto il personaggio. Quei sentimenti profondi seminati che non sono andati via, che non sono stati affrontati, un mix tra disturbo da stress post-traumatico e senso di colpa del sopravvissuto".



La reazione di Daniel alle scuse di Terry non è stata delle migliori. E se avesse reagito diversamente? Probabilmente la fiammella del cattivo presente ancora in Terry non sarebbe riemersa:"Forse la stagione non sarebbe finita in quel modo" ha confessato Hayden Schlossberg.



Scoprite l'evoluzione di Terry Silver come villain in Cobra Kai 4.