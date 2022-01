Cobra Kai 4, i migliori easter egg da Karate Kid e altri franchise

La quarta stagione di Cobra Kai è arrivata su Netflix, e come sempre si gioca anche sul fattore nostalgia, specialmente quando vengono fuori certi easter egg...

Sono tanti i riferimenti e gli easter egg a cui ci ha abituato Cobra Kai, a eccone alcuni che abbiamo potuto riscontrare nella quarta stagione.

La decappottabile gialla

All'inizio della stagione 4, Daniel (Ralph Macchio) decide di allenare i suoi studenti facendogli ripetere ancora una volta l'esercizio "metti la cera, togli cera", e quale modo migliore per attuarlo se non pulendo la Ford Super Deluxe del '47 donatagli dal Maestro Miyagi nel primo film di Karate Kid (e che a dire il vero da allora è divenuta un po' una presenza fissa della serie, più che un easter egg)?

La barca

Nella season premiere Chris (Khalil Everage) dà di stomaco in una barca, che sebbene non si possa vedere molto chiaramente, sembrerebbe essere la stessa (un po' invecchiata) in cui Daniel imparava l'equilibrio nel primo film di Karate Kid.

Birre, bevande e liquori

Dalla Coors Banquet Beer preferita Johnny (William Zabka) in quanto uno dei pochi ricordi rimasti del padre, a quelle che ruba a Daniel e che quest'ultimo calcia proprio come fece Miagy in Karate Kid a mo' di avvertimento, passando per i vini della Kamen Estates Wines, azienda il cui nome è un omaggio allo sceneggiatore di Karate Kid e de Il Quinto Elemento Robert Mark Kamen.

Compagnie di attrezzi per Arti Marziali

La Century, sponsor del All Valley Karate Tournament e fornitrice di attrezzi per il Cobra Kai Dojo, è una compagnia realmente esistente (come la Blue Moon Beer della Coors).

Bloodsport

Il film che si nota sullo schermo nella scena del drive-in è Bloodsport, pellicola che uscì 4 anni dopo Karate Kid e con protagonista Jean Claude Van Damme nei panni di un campione di ari marziali. Divenne poi un vero e proprio franchise al quale prese parte anche l'interprete di Miyagi Pat Morita. E tempo fa fu proposta anche l'idea di un reboot con Robert Mark Kamen come sceneggiatore.

Lotte, scontri e sequenze d'azione

Ci sono diversi richiami ai film originali della saga di Karate Kid nelle scene d'azione, di lotta o che presentano qualche tipo di scontro. Basta citare la rincorsa di Kenny (Dallas Young), che riprende quella di Daniel nel film, o quelli riscontrabili negli incontri durante All Valley Karate Tournament, ad esempio tra Robby e Eli, il cui incontro si conclude similmente a quello tra Daniel e Mike Barnes in Karate Kid 3, o tra Sam (Mary Mouser) e Tory (Peyton List), anche questo memore di quel vecchio match.

E voi avete già visto i nuovi episodi? Qui trovate la nostra videorecensione di Cobra Kai 4.