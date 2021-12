Cobra Kai 4, la mossa di Terry Silver nel nuovo trailer ufficiale

Netflix ha appena diffuso il trailer della quarta stagione di Cobra Kai, che debutterà in streaming a fine mese. I fan sono in attesa del prossimo ciclo di episodi dell'amatissimo spin-off di Karate Kid che ormai è alle porte e che vedrà il ritorno del perfido Terry Silver di Thomas Ian Griffith!

Dopo aver diffuso solo pochi giorni fa il nuovo poster ufficiale di Cobra Kai 4 e a distanza di un anno dalla stagione precedente, Netflix ha diramato il nuovissimo trailer della quarta season di Cobra Kai, che potete vedere in testa all'articolo.

Un trailer incentrato su un grande ritorno a oltre trent'anni di distanza dall'apparizione in Karate Kid III - La sfida finale: nel nuovo ciclo di episodi, infatti, rivedremo Terry Silver, amico di Kreese dai tempi dell'esercito e fondatore di Cobra Kai.

Dopo aver superato la loro rivalità decennale, Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) nella quarta stagione di Cobra Kai, i due mettono da parte le proprie divergenze e uniscono le forze per formare un nuovo dojo insieme e battere Cobra Kai al torneo di karate per under 18 di All Valley. Riusciranno a battere John Kreese?

"Qualunque cosa è possibile se loro due sono insieme" ha rivelato il co-creatore della serie Jon Hurwitz. "Adesso sono uniti contro un nemico comune e le loro intenzioni sono positive. Vedremo se sapranno lavorare insieme a uno stesso obiettivo ma con approcci differenti. Riusciranno a unire le forze in modo produttivo o ci saranno ostacoli lungo il percorso?".

La quarta stagione di Cobra Kai debutterà su Netflix il 31 dicembre, ma Cobra Kai 5 è già una certezza: infatti, in estate Netflix ha confermato il rinnovo per la quinta season, le cui riprese dovrebbero ancora essere in corso.