Cobra Kai 4, parla il creatore: 'Il ritorno di Terry Silver previsto fin dall'inizio'

Mancano solamente due giorni all'arrivo in streaming della quarta stagione di Cobra Kai, che tra le altre cose sancirà anche il ritorno di un personaggio celebre della saga cinematografica, ovvero Terry Silver. Questo sarà ancora interpretato da Thomas Ian Griffith e recentemente il creatore dello show ha discusso del suo coinvolgimento.

Palrando ai microfoni di GameSpot, il creatore e co-sceneggiatore della serie Hayden Schlossberg ha discusso a lungo del ritorno di Terry Silver in Cobra Kai e al mondo di Karate Kid, affermando che il suo coinvolgimento era stato pensato fin dall'inizio dei lavori sulla serie. "Adoriamo il personaggio di Terry Silver in Karate Kid III. Abbiamo parlato del personaggio fin dal principio, addirittura da prima di metterci a scrivere il primo episodio. Ovviamente non sapevamo ancora quando lo avremmo fatto entrare in scena. Non avevamo già programmato di fare tipo: 'Ok, sarà nella stagione 4'".

Al contrario, gli sceneggiatori si sono presi il loro tempo per introdurre Terry Silver in modo organico in Cobra Kai e la decisione di farlo nella quarta stagione ha senso nel momento in cui si è deciso di dedicare il giusto spazio al personaggio: "Dalle prime discussioni sulla stagione 4 avevamo deciso di portare quel tipo di energia allo show. A quel punto avevamo visto Kreese con Johnny, e sarebbe stato interessante aggiungere una prospettiva contemporanea - qualcuno che conosce Kreese e può permettersi di parlare a Kreese in modo diverso".

Schlossberg ha proseguito: "Esploreremo il lato folle con Terry Silver. Capiamo benissimo che film come Rocky IV e Karate Kid III non furono molto considerati dalla critica negli anni '80 allo stesso modo in cui lo furono il primo Rocky e il primo Karate Kid. Ma all'epoca eravamo solo ragazzini e ti innamoravi di questi film, di personaggi come Drago, anche pensando fosse ridicolo. E con Terry Silver è la stessa cosa".

