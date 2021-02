Cobra Kai 4: perché non dovrebbe continuare e la Stagione 4 dovrebbe essere l'ultima

La serie Cobra Kai non muore mai, infatti dopo il suo debutto su Youtube Premium nel 2018 Netflix ne ha acquistato i diritti e pubblicato la terza stagione l’1 gennaio 2021, rinnovandola per una quarta stagione.

Guardando come sono andate le prime due stagioni, sembrava inevitabile che la terza sarebbe balzata immediatamente in cima alla classifica delle serie più viste nonostante la concorrenza spietata di Bridgerton, uscita il giorno di Natale sul servizio di streaming.



Cobra Kai è un sequel diretto di The Karate Kid del 1984 e alla fine della terza stagione Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) sono di nuovo amici. La quarta stagione avrà inevitabilmente molta strada da fare per mettere entrambi i rivali davvero dalla stessa parte e i due dovranno trovare il modo di collaborare insieme contro i Cobra di Kreese (Martin Kove) per regalarci l’ultimo spettacolare combattimento data la promessa fatta da Kreese ai due.



Ma quanto tempo passerà prima che accada qualcosa di brutto che li faccia litigare di nuovo? E quanto tempo ci vorrà prima che Kreese inizi a sembrare troppo vecchio per continuare a combattere due campioni di karate della metà dei suoi anni?



Zabka e Macchio hanno reso Coba Kai uno degli spettacoli più divertenti in circolazione, Macchio ha detto che aveva già pianificato Cobra Kai fino alla sesta serie e questo metterebbe davvero molta carne al fuoco, ma è necessario? Ci sarà ancora storia da raccontare? Ci dovremmo aspettare ancora più combattimenti e apparizioni di ex membri del cast di Karate Kid per gli anni a venire? Per adesso non si hanno notizie di ulteriori rinnovi da parte di Netflix.



La sceneggiatura per la quarta stagione è in lavorazione da mesi, e lo showrunner Jon Hurwitz ha detto che speravano di iniziare le riprese molto presto per uscire nel 2022, con l'ipotesi di uno spin-off di Cobra Kai in arrivo.