Cobra Kai 4, perché Robby non ha ancora incontrato suo nonno?

C'è il potenziale per una sottotrama significativa nello show di Netflix, che potrebbe teoricamente consentire a Johnny Lawrence di affrontare i problemi di abbandono infantile e il risentimento che prova verso il suo patrigno.

Nella terza stagione di Cobra Kai, tuttavia, Sid Weinberg rimane una figura malvagia che apparentemente non avrà mai un vero legame con il suo problematico nipote, Robby. Sid Weinberg è uno dei personaggi minori di Cobra Kai, ma le sue apparizioni sono davvero significative.

Per prima cosa, è interpretato dall'attore americano Ed Asner, meglio conosciuto per il suo ruolo di Lou Grant in The Mary Tyler Moore Show, e anche per aver doppiato Carl Fredricksen nel classico della Pixar del 2009 Up. In secondo luogo, il personaggio esiste nella serie Netflix per ricordare a Johnny la sua defunta madre e i problemi di abbandono. In Cobra Kai, Sid è apparso solo brevemente durante le prime tre stagioni, eppure trova sempre un modo per lasciare il segno nella serie, specialmente quando parla con il suo figliastro, Johnny.

Robby non ha una relazione con suo nonno anche perché Johnny non permetterà che ciò accada. Nella premiere della serie Cobra Kai, Sid fa una mossa coraggiosa presentandosi all'appartamento del figliastro e mettendo in discussione le sue capacità genitoriali. È importante sottolineare che il signor Weinberg offre anche a Johnny un assegno che essenzialmente metterà fine alla loro relazione. Per gli spettatori, questo può sembrare un momento passeggero, ma è direttamente collegato alla rinascita del dojo Cobra Kai, che è finanziato da suddetto assegno. Per quanto riguarda Robby, Sid non avrà mai una relazione sana con l'adolescente perché non c'è interesse. Il signor Weinberg si preoccupa poco del figliastro, quindi Robby è solo un ripensamento.

Anche se Sid ha finanziato il dojo Cobra Kai, Johnny lo tiene lontano da Robby per quello che rappresenta: privilegio e arroganza. Johnny ha avuto una buona educazione, ma non ha ricevuto la guida paterna di cui aveva bisogno dopo la morte del padre naturale. Nell'episodio della prima stagione di Cobra Kai "Molting", Johnny in realtà ripaga Sid e quindi lascia andare un fardello. Il momento mostra la crescita di Johnny come individuo e implica anche che potrebbe essere in grado di superare il suo conflitto irrisolto con John Kreese (Martin Kove), il fondatore di Cobra Kai e la sua figura paterna adottiva.

Sid sicuramente è una persona spregevole, ma ci sono prove che suggeriscono che potrebbe effettivamente avere una relazione con Robby in futuro. Nella terza stagione di Cobra Kai, Johnny si rivolge al suo patrigno e chiede fondi per aiutare con il recupero del suo miglior studente, Miguel. Dopo una discussione, però, Johnny ruba un oggetto dalla casa di Sid e successivamente lo impegna in denaro.

Dato che Johnny non si è completamente separato dal suo patrigno e continua anche a fare affidamento su di lui per i soldi, sembra inevitabile che Sid avrà un'altra apparizione in futuro. Quest'ultimo potrebbe non incontrare mai suo nipote, ma sembra davvero destinato a svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell'adolescente. In teoria, la risoluzione del conflitto consentirebbe a Johnny di comportarsi adeguatamente con Kreese.

In ogni caso, nella quarta stagione ci dovremmo aspettare ancora più combattimenti e apparizioni di ex membri del cast di Karate Kid? Per adesso non si hanno notizie di ulteriori rinnovi da parte di Netflix. La sceneggiatura per la quarta stagione è in lavorazione da mesi, e lo showrunner Jon Hurwitz ha detto che speravano di iniziare le riprese molto presto per uscire nel 2022, con l'ipotesi di uno spin-off di Cobra Kai in arrivo.