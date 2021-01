Cobra Kai 4: ecco perché potrebbe tornare Terry Silver di Karate Kid 3

I produttori della serie di Netflix hanno già discusso dell'assenza di un personaggio di Cobra Kai nella terza stagione. Parliamo invece di uno dei possibili avversari dei protagonisti delle prossime puntate inedite.

Come sapete la terza parte dello show incentrato sulle vicende di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence si è conclusa con una misteriosa telefonata fatta da John Kreese verso un suo commilitone. Secondo molti, la persona che ha risposto alla sua chiamata è Terry Silver, personaggio che è stato introdotto nel terzo film di Karate Kid e che è stato interpretato da Thomas Ian Griffith. Per chi non si ricordasse della sua storia, Terry Silver è un miliardario proprietario dei locali dove era presente il dojo di Cobra Kai, dopo le vicende del primo film decide quindi di aiutare il suo amico John Kreese, conquistando la fiducia di Daniel e di Miyagi prima di tradirli durante la finale di un torneo.

Nel corso della terza stagione abbiamo assistito ad un importante flashback della vita del personaggio interpretato da Martin Kove, durante la guerra in Vietnam infatti John salva un ragazzo di cui non conosciamo il nome, ma che siamo sicuri si tratti di Terry Silver. In attesa di scoprire la data di uscita della quarta stagione, vi lasciamo con questa intervista a Ralph Macchio di Cobra Kai.