Cobra Kai 4: i personaggi confermati per la prossima stagione

Dopo l'arrivo delle terza stagione su Netflix il giorno di Capodanno, i fan di Cobra Kai sono già proiettati verso la quarta stagione. L'ultimo capitolo ha emozionato e coinvolto gli spettatori come mai prima, e ora sono alla ricerca di tutte le informazioni possibili per il ritorno dell'amata serie.

Partiamo col dire che la serie Cobra Kai avrà sicuramente sei stagioni così come annunciato da Ralph Macchio, che interpreta Daniel-san. Sapendo questo non possiamo non aspettarci brividi, grandi emozioni e apparizioni di ex membri del cast originale. La sceneggiatura della quarta stagione, inoltre, è in lavorazione da mesi e prima che Netflix confermasse che la produzione fosse iniziata all'inizio di marzo, lo scrittore di Cobra Kai Jon Hurwitz aveva già comunicato che speravano di iniziare le riprese molto presto. Ma a proposito del cast, chi rivedremo nella stagione 4?

La nuova stagione vedrà protagonisti tutti i nostri volti preferiti, tra cui Ralph Macchio nei panni di Daniel e William Zabka nei panni di Johnny Lawrence e i loro studenti stellari Sam LaRusso (Mary Mouser) e Miguel (Xolo Maridueña). Aspettatevi di vedere altri celebri fratelli tra cui Demetri (Gianni Decenzo) e Hawk (Jacob Bertrand), l'ultimo dei quali torna all'ovile dopo aver salvato Demetri dalla frattura al braccio durante uno scontro. Questi affronteranno Robby Keene, interpretato da Tanner Buchanan e Tory (Peyton List). Possiamo anche aspettarci che alcuni volti nuovi si uniscano al Cobra Kai di Kreese, mentre va a caccia di nuove reclute per potenziare la sua squadra.

Potremmo anche vedere il ritorno della migliore amica di Sam, Aisha Roberts (Nichole Brown), che ha lasciato la scuola dopo la massiccia rissa alla fine della seconda stagione, e possiamo anche aspettarci un ruolo più importante per Anthony LaRusso - che, fino ad ora , consisteva nell'essere il fastidioso fratellino di Sam. Inoltre, fate attenzione al previsto ritorno del dodgy milionario Terry Silver, il proprietario originale del Cobra Kai. Infine Vanessa Rubio e Peyton List (che interpretano Carmen Diaz e Tory Nichols) sono stati aggiornati a personaggi regolari dopo essere apparsi rispettivamente in alcuni episodi dello spettacolo.

