Cobra Kai 4, il produttore sulla musica: 'Daniel e Johnny hanno da sempre sound diversi'

Mentre attendiamo Cobra Kai 5, il produttore dello show Josh Heald parla del salto di qualità musicale che c'è stato nella quarta stagione. Tra riferimenti ai classici, brani metal e soft rock anni '80 e artisti più contemporanei, a livello di soundtrack questa stagione ha rappresentato tutte le generazioni. Ma per quanto riguarda Daniel e Johnny?

A chiarire il grande salto che c'è stato nella rappresentazione a livello musicale dei due storici rivali è proprio Heald, che parte ricordandoci che nel Karate Kid originale "Daniel aveva Bill Conti, composizioni orchestrali che ricordano Vivaldi, con archi e fiati travolgenti e tutto il resto, mentre Johnny e i ragazzi avevano una chitarra elettrica molto energica e aggressiva." A suo parere la personalità di Johnny e tutto ciò che lui stesso affrontava in quel periodo, era rappresentata al meglio da questo tipo di musica, e in un certo senso ancora lo è. Proprio da qui è nata la scelta di restare fedeli alla linea tracciata dal primo Karate Kid per quanto riguarda questo personaggio.

Per Daniel invece la situazione è diversa. Infatti secondo Heald per lui "quello è stato un periodo più edificante, non che non avesse una preoccupazione al mondo, ma ne è uscito fuori indenne." Dunque la musica orchestrale era più adatta a questo tipo di personaggio ai tempi, e l'evoluzione naturale dato tutto ciò che ha vissuto era un soft rock o pop rock, come Christopher Cross o Peter Cetera. Infatti i produttori considerano i due protagonisti come lo yin e lo yang, cosa che si riflette anche nella musica a loro abbinata, che ci mette di fronte a tutto ciò che il rock può essere.

E voi, cosa ne pensate di questa scelta per la soundtrack? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi lasciamo con il nostro commento del finale di Cobra Kai 4.