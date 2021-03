Cobra Kai 4: quale sarà la prossima evoluzione di Tory? Parliamone

Di tutte le rivalità di Cobra Kai, la più implacabile sembra quella tra Tory Nichols (Peyton List) e Samantha LaRusso (Mary Mouser) che pare non avere una tregua o fine in vista dopo gli eventi del finale della terza stagione.

La terza stagione di Cobra Kai infatti ha intensificato l'animosità tra Sam e Tory, che potrebbe portare a una tragica fine. Ali Mills Schwarber (Elisabeth Shue), ha fatto capire a Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) che hanno più cose in comune di quanto pensassero e il finale di stagione li ha visti unire le forze contro il Cobra Kai di John Kreese (Martin Kove), una svolta che i fan di lunga data di The Karate Kid non avrebbero mai pensato di vedere ma è una svolta molto improbabile per Sam e Tory in futuro.

Le due sono il più possibile opposte e Nichols odia LaRusso perché la vede come una "principessa" privilegiata che non ha mai dovuto combattere per niente nella sua vita. I genitori di Sam infatti sono benestanti e non le hanno fatto mancare niente mentre Tory conduce una vita difficile essendo l'unica fonte di sostentamento della sua famiglia e responsabile di sua madre malata e del suo fratellino.

Ma oltre ad essere delle diciassettenni, con i problemi tipici della loro età, Tory e Sam sono diametralmente opposte come qualsiasi rivale nella saga The Karate Kid. Inoltre si odiano davvero a vicenda, nessuna delle due riesce a trovare qualcosa di positivo nell'altra persona.

Kreese in Tory ha trovato un'adolescente che incarna la sua filosofia di vita, combattendo tutto ciò che si mette sul suo cammino "senza pietà". È difficile prevedere che tipo di futuro positivo potrebbe avere Tory, ha bisogno di un aiuto psicologico e di allontanarsi da Kreese ma questi forse non saranno i piani per la quarta stagione. Sam e Tory sono destinate a scontrarsi ancora una volta con Tory che ha minacciato Sam nel finale della terza stagione di Cobra Kai, "Non è finita! Non sarà mai finita, mi hai sentito?" e lei lo intende davvero.



La loro rivalità è l’unica nella quarta stagione di Cobra Kai che ha il potenziale per spingersi ancora oltre e potrebbe portare ad un tragico finale per una delle due prima che la loro rivalità possa davvero considerarsi finita.



Intanto la produzione della quarta stagione di Cobra Kai è iniziata e i produttori hanno dichiarato che ci sono buone probabilità di vedere alcuni spin-off di Cobra Kai.