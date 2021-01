Cobra Kai 4: quando esce la prossima stagione su Netflix?

La terza stagione di Cobra Kai è stata un vero successo. Il merito è quello di una scrittura geniale, un cast eccezionale e una storia che non annoia mai, e che tiene incollati gli spettatori dall'inizio alla fine. Fortunatamente, lo show continuerà ancora per molto tempo, e potremo assistere ancora a diversi episodi della serie Netflix.

Infatti, gli autori di Cobra Kai hanno annunciato che la quarta stagione non sarà l'ultima e noi non possiamo che esserne contenti. Senza pensare a un futuro ancora lontano, è giusto piuttosto concentrarci su quello che succederà a breve, e per questo abbiamo già parlato, per esempio, di quando inizieranno le riprese di Cobra Kai 4, e di quale potrebbe essere la trama della quarta stagione di Cobra Kai. Oggi, invece, vogliamo cercare di esplorare insieme quando lo show ideato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald potrebbe uscire su Netflix.

La storia della produzione

La prima stagione della serie, composta da 10 episodi, è stata prodotta da YouTube Red e resa disponibile, per tutti i paesi nei quali è uscita, il 2 maggio 2018; in Italia, il 18 luglio 2018 è arrivata su YouTube Premium in versione sottotitolata: per il doppiaggio italiano, abbiamo dovuto attendere il 28 agosto 2020, sulla piattaforma Netflix. Destino simile per il secondo ciclo di episodi, anch'esso di 10 puntate, uscito su YouTube Premium il 24 aprile 2019 (questa volta anche con i sottotitoli in italiano nella stessa data), mentre la versione doppiata in italiano fa il suo debutto sempre il 28 agosto 2020 su Netflix Italia. Nel frattempo, l'importante piattaforma streaming acquisisce i pieni diritti di distribuzione per la terza e per la quarta stagione. Il terzo ciclo di episodi, dunque, esce in contemporanea in tutti i paesi in cui è disponibile (quindi, anche in Italia), il 1° gennaio 2021.

Quando esce Cobra Kai 4?

Attualmente, la quarta stagione inizierà le riprese nel corso del mese di gennaio 2021, per finire ad aprile dello stesso anno, sempre che i lavori sul set non vengano fermati da eventuali stop dovuti alla pandemia globale di COVID-19. Se tutto andrà secondo i piani, è facile aspettarsi un'uscita del quarto arco narrativo di Cobra Kai all'inizio del 2022, facendo passare un anno esatto dalla terza stagione. Incrociamo le dita.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione di Cobra Kai 3, ora la palla passa a voi: quando credete che potrà uscire la quarta stagione di Cobra Kai su Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!