Cobra Kai 4, ecco quando inizieranno le riprese: uscita a inizio 2022?

La terza stagione di Cobra Kai è ormai approdata su Netflix da alcuni giorni, e dato il modello distributivo della piattaforma, che continui a prediligere l'uscita per intero delle stagioni, c'è sicuramente chi ha ovviamente concluso la visione dei nuovi episodi a 24h dell'uscita e già in febbricitante attesa per la quarta stagione.

Cobra Kai 3 mantiene saldo il primo posto nella Top 10 Netflix sin dal suo arrivo, il che significa che resta una delle serie più amate e seguite della piattaforma streaming, che ne ha acquisito i diritti soltanto nell'ultimo anno. Sappiamo per certo che ci sarà una quarta stagione, sia perché era già stata precedentemente confermata, sia perché il finale della terza stagione anticipa un grande allenamento dei Dojo per il torneo della Valley che segnerò la fine di uno di loro.



Durante un'intervista a Pop Culture, così, i creatori di Cobra Kai hanno parlato dell'obiettivo di cominciare le riprese il prima possibile, già nella prima metà dell'anno, rivelando: "Stiamo cercando di realizzare la quarta stagione nel 2021. Il Covid ha messo a dura prova i piani di tutti in termini d'inizio produzione, ma siamo fiduciosi di riuscire a girare già nei primi mesi del 2021. Per ora siamo a testa bassa a scrivere per assicurarci che la storia abbia un senso e le sceneggiature siano solide, così da mantenere alta la qualità".



Josh Hurwitz ha anche aggiunto che la maggior parte della quarta stagione è già stata scritta e che ci sono svariate idee per continuare Cobra Kai in futuro con altre stagioni.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Cobra Kai 3.