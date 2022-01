Cobra Kai 4: Ralph Macchio apre ad un nuovo film di Karate Kid

Ralph Macchio, storico interprete di Daniel LaRusso nella saga di Karate Kid, in una recente intervista non solo ha parlato di come Cobra Kai 4 ha onorato Miyagi, ma ha anche aperto alla possibilità di un nuovo film di Karate Kid.

I fan della saga sapranno che era da molto tempo che Ralph Macchio non tornava nei panni di Daniel LaRusso. Infatti, prima di Cobra Kai, l'ultima partecipazione dell'attore al franchise di Karate Kid risaliva al lontano 1989, ovvero a Karate Kid III - La Sfida Finale. Per quanto riguarda la serie cinematografica invece, l'ultimo capitolo è stato The Karate Kid - La Leggenda continua, reboot del 2010 ambientato in Cina, in cui cambiano i personaggi e si pratica il kung fu, anziché il karate.

In ogni caso, con o senza Daniel LaRusso, è da diverso tempo che non si vede in sala una pellicola dell'apprezzata saga di arti marziali. Così, alla domanda riguardante l'eventualità di un nuovo film di Karate Kid, Ralph Macchio ha risposto in questo modo: "Non sto chiudendo la porta a niente. Una volta che ha funzionato a questo livello - riferendosi a Cobra Kai - sarei un pazzo a dire, "Ma quello non funzionerebbe". Sono del tutto aperto a un nuovo film, ovviamente al netto del giusto contenuto e della giusta esecuzione".

Infine, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Cobra Kai 4 e vi ricordiamo che la serie è attualmente disponibile alla visione su Netflix.