Cobra Kai 4, Ralph Macchio: 'Abbiamo onorato la memoria di Miyagi'

Cobra Kai ha riportato in vita diversi personaggi chiave del franchise cinematografico di Karate Kid ma, purtroppo, deve fare a meno dell'iconico Maestro Miyagi, il cui interprete Pat Morita è venuto a mancare nel 2004. Pur non potendo apparire nella serie, a detta di Ralph Maccio, lo show riprende in maniera evidente la sua eredità.

"Dal primo momento in cui ho sentito parlare di Cobra Kai, per me è stato davvero importante riuscire a rendere omaggio a questo grande personaggio. Ho grande rispetto per il personaggio e dovevevamo necessariamente rendere omaggio a quella magia che abbiamo condiviso, quella connessione speciale che si è creata", ha spiegato Macchio. secondo cui Cobra Kai ha sistemato gli errori di Karate Kid 3.

"A lui sarebbe piaciuto tutto questo", ha continuato l'attore. "E parlo con le sue figlie di tanto in tanto e continuo ad avere un profondo legame con lui. Non ho dovuto lottare per avere Miyagi nello show, i creatori erano consapevoli che doveva essere dappertutto. É importante per noi rievocare la sua storia, far in modo che la sua eredità viva ancora e che i giovani possano vedere e amare la serie con i loro genitori e nonni".

