Cobra Kai 4, Ralph Macchio: 'Ha sistemato gli errori di Karate Kid 3'

Il successo di Cobra Kai 4 è indiscutibile e stando alle parole di Ralph Macchio, la nuova stagione della serie Netflix ha avuto il grande merito di riuscire a sistemare alcuni piccoli errori commessi in Karate Kid 3, permettendo al pubblico di rincontrare personaggi come Terry Silver e John Kreese.

In una recente intervista l'interprete di Daniel LaRusso ha detto: "Non sono un grande fan di Karate Kid 3, sembrava che la storia in quel film non facesse altro che ripetersi e credevo che non ci fossero particolari sviluppi per il mio personaggio. Dal punto di vista della produzione poi, ci sono stati molti rimaneggiamenti, erano state scritte delle cose e poi ne sono state fatte altre. Non è stato per niente semplice. Non sono riuscito a legare con la storia. Non la metto nella lista dei miei film preferiti".

L'attore ha poi aggiunto: "Cobra Kai 4 è stato in grado di sistemare alcune cose in tal senso. Ha sistemato gli errori di Karate Kid 3. I creatori trovano sempre il modo di trovare una storia e farla proseguire in modo molto coerente, senza troppe sbavature. Riescono sempre ad approfondire i personaggi e la loro trama anche se in maniera molto sottile".

Intanto, gli ideatori ci sono già piani per Cobra Kai 6. Sembra che la serie Netflix possa dunque proseguire ancora a lungo e chissà come potrà ancora proseguire la storia di Daniel LaRusso. Staremo a vedere.