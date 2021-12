Cobra Kai 4: ecco il riassunto della terza stagione in attesa dei nuovi episodi su Netflix

Grazie a un utente di YouTube, possiamo fare un veloce ripasso di quanto accaduto nel corso della terza stagione di Cobra Kai per arrivare più che preparati agli episodi della quarta stagione, che faranno il loro debutto ufficiale su Netflix nell'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre prossimo. Vediamo un po' dove eravamo rimasti con la storia.

Nel video posto in alto su questa pagina l'utente di YouTube Man of Recaps si addentra in un ripasso intensivo della terza stagione di Cobra Kai, con tutto quello che è successo nel corso dei vari episodi della stagione per arrivare il più preparati possibile alla quarta stagione dello show Netflix che riprende le storie dei personaggi della saga cinematografica Karate Kid, portando al suo interno quasi tutti i personaggi celebri apparsi nei film della saga. In Cobra Kai 4 assisteremo ad esempio al ritorno di Terry Silver.

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Thomas Ian Griffith ha parlato del suo ritorno nei panni del miliardario Terry Silver, personaggio che ha fatto il suo esordio nel franchise nel 1989 nel film Karate Kid III - La sfida finale. "Qualcosa che credo abbiamo mantenuto viva in Terry [in Cobra Kai] è riportare quella sua tipica allegria, lui si gode davvero tutto questo. E' un miliardario cui succedono tante cose ma torna sempre nel piccolo mondo del karatè e dei tornei nella Valley. E' così assurdo che è fantastico".

La quarta stagione di Cobra Kai riprenderà dall’epico finale della terza stagione, che ha visto Johnny e Danny unirsi contro John Kreese, l'ex maestro del dojo Cobra Kai. Kreese farà squadra appunto con il suo vecchio amico del Vietnam e co-proprietario del Cobra Kai, Terry Silver (Thomas Ian Griffith), che non si vedeva da The Karate Kid III (1989).

Abbiamo visto il ritorno di Silver nel trailer di Cobra Kai 4. La quarta stagione di Cobra Kai debutterà su Netflix il 31 dicembre, ma Cobra Kai 5 è una certezza: infatti, in estate Netflix ha confermato il rinnovo per la quinta stagione, le cui riprese dovrebbero ancora essere in corso.