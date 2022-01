Cobra Kai 4, spiegazione del finale di stagione: cos'è successo?

È arrivata con la fine del 2021 la nuova stagione di Cobra Kai, il revival attempato dei Karate Kid che punta a creare una nuova generazione di combattenti, ma assieme a essa anche una fatta di imbroglioni ed eterni cattivi. Il finale di stagione è più disperato che mai e lascia campo libero alle malefatte di Terry Silver. Cosa succederà?

La scorsa stagione di Cobra Kai si era chiusa con una scommessa: il dojo che fosse stato in grado di vincere il torneo di All Valley fra il Cobra Kai e quello di Miyagi-do, avrebbe mantenuto il diritto di rimanere aperto. L’altro, avrebbe dovuto chiudere i battenti, per sempre. Se non avete ancora visto la nuova stagione o non siete in vena di cattive notizie vi consigliamo di interrompere qui la lettura, perché non abbiamo buone nuove da offrirvi, solo tanti spoiler.

Sapevamo che il ritorno del malvagio Terry Silver, nuovamente interpretato da Thomas Ian Griffith, avrebbe portato notevoli problemi all’interno della serie, gli stessi causati dalle sue meschinità nella saga originale. In questo Silver non è cambiato affatto: ricco, scorretto, ambizioso, disposto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Ci ha senz’altro stupito che Johnny non abbia riconosciuto Terry Silver in Cobra Kai, ma sapevamo che avrebbe avuto modo di farci i conti nel finale di stagione.

Al centro dell’ultimo episodio c’è ovviamente il combattimento fra i due dojo, fra il Bene e il Male, rappresentati rispettivamente da due combattenti donne: Samantha LaRusso e Tory Nichols. Un combattimento ad alto tasso di coreografie e suspance, ma anche di terribili ingiustizie. Nel suo stile infatti, Silver corrompe l’arbitro dell’incontro così da assicurarsi la vittoria, spingendo Tory a una serie di azioni scorrette sul tatami, conscio che non sarebbe stata punita, solo ammonita.

Dopo una prima gomitata in faccia a Sam che non sortisce penalità, Silver incita Tory a giocare sporco e di fronte ai timori della ragazza per un’eventuale squalifica le risponde: “Al massimo verrai ammonita. Fidati”. È di fronte a un cattivo come Silver, che il villain di Kreese ne esce fortemente ridimensionato. Memore di quanto successo con Johnny nella saga originale infatti, lascia la decisione a Tory su come comportarsi, dimostrandosi sì un avversario, ma con un senso dell’onore e di sportività.

Alla fine però, a trionfare è il Male è l’imprenditoria di Silver, che ottiene di mantenere il dojo aperto e sulla scia della vittoria annuncia nuove inaugurazioni in tutta la Valley. Un voltafaccia che rinsalda alcuni rapporti, rendendo Robby più consapevole di fronte a quanto successo e lo porta a una pacificazione con suo padre. Ma è solo una preparazione allo scontro finale con Silver, che ora ha anche ottenuto il controllo totale del Cobra Kai dopo aver fatto arrestare Kreese per il pestaggio di Pastinaca, un crimine commesso in realtà da Silver. Una cosa è certa: la prossima stagione inizierà senza alcuna speranza. Nel frattempo, trovate qui la nostra recensione di Cobra Kai 4.