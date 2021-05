Cobra Kai 4, Terry Silver torna nel primo teaser trailer della nuova stagione

L'ultimo episodio della terza stagione di Cobra Kai aveva offerto al pubblico più di un indizio in tal senso, ma grazie an teaser trailer diffuso da Neflix nella giornata di giovedì ne abbiamo la conferma: nella stagione 4 farà il suo ritorno nel franchise Terry Silver, l'uomo che ha fondato il dojo Cobra Kai.

Dopo la pubblicazione del logo ufficiale della quarta stagione di Cobra Kai, il breve video, della durata di una ventina di secondi, mostra il villain, che sarà interpretato ancora una volta da Thomas Ian Griffith.

Il filmato, visibile anche all'interno della notizia, inquadra Terry Silver soltanto di spalle, ma si tratta inequivocabilmente di lui. "Dall'inizio della serie, abbiamo orchestrato attentamente il momento giusto per liberare il co-fondatore del dojo Cobra Kai Terry Silver nell'universo" hanno spiegato in una dichiarazione i produttori esecutivi Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. "Quel momento è arrivato. Non vediamo l'ora che il mondo intero assista al maestoso ritorno di Thomas Ian Griffith nel franchise."

Dopo questo annuncio, ancora di più tutto è possibile nella stagione 4 di Cobra Kai. Per chi non lo ricordasse, in Karate Kid III Terry Silver si presenta come un alleato con Daniel LaRusso, dicendogli quanto potesse portarlo a migliorare nel karate e allontanandolo da Myagi. Tuttavia, Silver si rivela poi molto più malvagio di quanto inizialmente avesse lasciato intendere.