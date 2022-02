Cobra Kai 4 meglio di The Witcher e Hawkeye: la serie Netflix batte tutti

Cobra Kai continua a stupire e a circa un mese dal suo rilascio su Netflix appare ormai chiaro che il successo della serie tratta dal franchise di Karate Kid sia ormai davvero inarrestabile. In nemmeno un paio di giorni è riuscita infatti ad ottenere oltre 2,4 miliardi di minuti di visualizzazioni.

Cobra Kai ha fatto meglio di The Witcher che nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio ha ottenuto solo 1,8 miliardi di minuti di visualizzazioni. La serie Netflix con con Ralph Macchio e William Zabka ha fatto addirittura meglio di grandi produzioni come Hawkeye, Emily in Paris, The Wheel of Time e The Book of Boba Fett.

Questo è un risultato a dir poco strabiliante per una serie sequel di un gruppo di film per ragazzi degli anni '80. Cobra Kai è stata creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Premium nel 2018 e poi nel 2020 i suoi diritti sono passati a Netflix. Lo show segue le vicende di Johnny Lawrence, storico avversario di Daniel LaRusso, a 34 anni di distanza dagli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid. Probabilmente, nel momento in cui la serie è stata messa in produzione, nessuno avrebbe mai potuto immaginare un simile successo.

E mentre prosegue la produzione di Cobra Kai 5, già si parla addirittura di una possibile stagione 6. Gli ideatori dello show sono infatti già a lavoro per la stesura di nuovi episodi. E voi, cosa ne pensate di questa serie? Ditecelo nei commenti.