Cobra Kai 4, Thomas Ian Griffith racconta l'esperienza sul set dello show Netflix

Pochi giorni prima del debutto di Cobra Kai 4 su Netflix, Thomas Ian Griffith è tornato a parlare della serie, dopo aver commentato il ritorno di Terry Silver in Cobra Kai 4, raccontando la sua nuova esperienza sul set.

Terry Silver tornerà a terrorizzare Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e un'intera generazione di ragazzi che stanno apprendendo il karate nella San Fernando Valley. Ma sarà stato in grado di rientrare nella divisa originale? A quanto pare sì, dato che si allena tutt'ora...

"Avevo iniziato ad allenarmi da giovane e ho praticato karate per tutto il liceo. Ho proseguito in qualche modo l'allenamento per tutta la vita" ha raccontato Griffith in un'intervista, rivelando che ogni volta che salta gli allenamenti per uno o due giorni, sua moglie è sempre presente a ricordarglielo.

L'attore ha raccontato anche la sua esperienza sul set di Cobra Kai 4: "Nel primo giorno di set avevo una prima breve sequenza d'azione, c'era uno stuntman alto quasi due metri con la parrucca e somigliava proprio a me. Mentre guardavo le scene sul monitor pensavo 'Sono più veloce di lui. Calcio meglio di lui'", rivelando poi che, dopo averlo fatto in prima persona per ore e ore si è chiesto come gli fosse venuto in mente!

In Cobra Kai 4 Terry Silver tornerà con il suo immancabile codino: Thomas Ian Griffith ha raccontato che nella primissima videocall con i creatori dello show, uno di loro gli ha consigliato di non tagliarsi i capelli e che grazie al lockdown ha potuto far crescere i capelli.

La quarta stagione di Cobra Kai debutterà in streaming su Netflix il 31 dicembre: dopo averla vista in anteprima, ecco la nostra recensione di Cobra Kai 4, rigorosamente senza spoiler!