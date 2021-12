Cobra Kai 4, Vanessa Rubio su Johnny e Carmen: 'lei è la sua seconda possibilità'

I fan di Cobra Kai inizieranno il 2022 nel migliore dei modi, dato che la quarta stagione della serie Netflix è appena uscita sul servizio di streaming. L’attrice Vanessa Rubio ha anticipato in un’intervista che la relazione tra Johnny e Carmen nel nuovo lotto di episodi continuerà stuzzicando la fantasia del pubblico.

Come ben saprete Cobra Kai è una serie spin-off di Karate Kid arrivata su Netflix nel 2018 dopo il debutto su Youtube. Lo show è diventato un successo, gli eventi sono ambientati ben 34 anni dopo l'All Valley Karate Tournament del 1984 e i protagonisti sono nuovamente Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) mentre allevano la prossima generazione di studenti di karate.



Sfortunatamente però, quando la loro faida si estende alla generazione successiva, apre la strada all'ascesa di un dojo Cobra Kai ancora più brutale guidato dal terribile John Kreese (Martin Kove), con il ritorno di Terry Silver in questa nuova stagione. Sebbene gran parte della serie si concentri sul karate, c’è spazio anche per le relazioni amorose dei ragazzi, ma anche per quelle adulte come l’intrigo tra Lawrence e Carmen Diaz (Rubio). Alla fine della seconda stagione, la coppia si è separata quando Diaz ha incolpato Johnny per il grave infortunio occorso a Miguel durante la rissa a scuola. Nella terza stagione i due fanno pace, ma si scontrano nuovamente quando Miguel viene attaccato dagli studenti Cobra Kai.



Ora, ai microfoni di The Hollywood Reporter, l’attrice ha parlato di Johnny e Diaz e quello che dobbiamo aspettarci dalla quarta stagione: "Vedremo dove andrà la loro storia. Ma penso che la loro relazione mostri che la presenza di Carmen nello show è distinta. Lei è la fiamma della candela che tutti noi speriamo che Johnny segua per migliorare sé stesso. Una storia d'amore per avere una seconda possibilità è qualcosa in cui molte persone possono identificarsi."



Vi lasciamo con la nostra recensione di Cobra Kai 4, in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro a questa coppia.