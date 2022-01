Cobra Kai 4, il video dietro le quinte ci svela i segreti dei combattimenti

La quarta stagione di Cobra Kai ci ha regalato una serie di combattimenti indimenticabili che ci hanno tenuto con il fiato sospeso fino all’ultima mossa. Ora Netflix ci mostra come quelle scene sono state girate pubblicando un interessantissimo video dietro le quinte.

Mentre Cobra Kai 5 è già ufficiale, il climax della quarta stagione è stato senza dubbio l’All Valley Tournament che ha visto scontrarsi Robbie e Falco in finale maschile e Samantha LaRusso e Tory Nichols in quella femminile. L'account Twitter ufficiale di Cobra Kai ha condiviso un video dietro le quinte, che potete vedere in calce alla notizia, che mostra molto del lavoro di coordinamento delle scene di combattimento e le acrobazie nello show.

Sam e Tory potrebbero essere grandi rivali nella serie, ma le attrici in realtà sono grandi amiche, Mary Mouser, (Sam) ha recentemente parlato con ComicBook.com della sua relazione con Peyton List (Tory) e di come si incoraggiano a vicenda.



"Penso che abbiamo avuto un paio di momenti in cui probabilmente ci siamo prese il nostro tempo per resettare, per me è meglio che sia un interruttore che accendiamo e spegniamo quello di Tory e Sam. Ma penso che sia fantastico che Peyton e io siamo diventate amiche e che andiamo molto d'accordo, ci sosteniamo a vicenda” ha concluso.



Se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Cobra Kai 4 in attesa della quinta stagione.