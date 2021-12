Cobra Kai 4, la videorecensione: una stagione spettacolare, ma...

La serie TV sequel del franchise di Karate Kid, Cobra Kai 4, ha debuttato oggi in streaming su Netflix, dopo che ieri era stata diffusa la clip dell'annunciato arrivo di Terry Silver in Cobra Kai 4 e dell'attore che lo interpreta, Thomas Ian Griffith.

Non mancavano i dubbi sul nuovo ciclo di episodi di Cobra Kai: il fattore nostalgia ha finora giocato un ruolo importante con citazioni, personaggi e avvenimenti tratti direttamente dalla trilogia di Karate Kid, fino all'annuncio del ritorno del celebre villain di Karate Kid III.

Il ritorno di Terry Silver in Cobra Kai era previsto fin dall'inizio ed era stato anticipato durante la terza season: il sensei è pronto a tornare al fianco del vecchio compagno John Kreese (Martin Kove) per fronteggiare l'alleanza tra i dojo di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso (rispettivamente interpretati da William Zabka e Ralph Macchio).

Proprio per quanto riguarda la caratterizzazione di Terry Silver, Cobra Kai 4 definisce con efficacia la psicologia del personaggio, donandogli spessore e fornendo una retrospettiva sul ruolo e sui comportamenti che ebbe nella trama di Karate Kid III.

Questo nuova season rappresenta una fase di transizione dello show: dopo un segmento centrale più complesso che in passato, nel quale assistiamo all'evoluzione dei protagonisti e dei loro legami, la parte conclusiva regala un interessante punto di chiusura e di svolta verso nuove storyline.

Non delude la componente action con scontri ben coreografati e una particolare attenzione alla spettacolarità, arricchita da un montaggio efficace e da una regia che sa emozionare anche grazie al citazionismo, alla nostalgia e al confronto tra passato e presente.

Insomma, la stagione 4 di Cobra Kai intrattiene ed emoziona, soprattutto nella seconda parte, ma non possiamo non chiederci se in futuro lo show Netflix saprà reggersi sulle sue gambe, senza appoggiarsi alla mitologia di Karate Kid.