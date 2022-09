Cobra Kai 5, le 2 scene preferite di Ralph Macchio: 'Una è comica, l'altra drammatica'

Uno dei punti di forza di Cobra Kai, oltre all'effetto amarcord che ha immediatamente fatto entrare lo show nei cuori dei fan di Karate Kid, è il saper alternare con successo momenti leggeri ad altri più drammatici o introspettivi: un aspetto, questo, che si riflette anche nelle scene indicate da Ralph Macchio come sue preferite.

L'attore di Daniel LaRusso ha infatti indicato quelle che per lui sono le due migliori scene della quinta stagione di Cobra Kai (che, per inciso, è partita col botto su Rotten Tomatoes): si tratta, in effetti, di due sequenze parecchio diverse tra loro nei toni, più leggeri nella prima, decisamente più cupi nella seconda.

"Ne ho due, una è comica, l'altra drammatica. Mi è piaciuto un sacco venire buttato fuori dalla limousine nell'episodio 10, quando Daniel LaRusso si comporta un po' come l'Ed Helms di Una Notte da Leoni e prova ad essere la voce della coscienza, e invece viene lasciato da solo; l'altra è alla fine dell'episodio 6, quando entro nella vecchia stanza di Miyagi e quella scena con Amanda e tutti i ragazzini scorre dietro Daniel LaRusso facendolo sentire non così giovane, ma un po' l'eroe protagonista che era ai tempi del primo film" sono state le parole dell'attore.

E voi, durante quali scene di questa quinta stagione dello show Netflix vi siete emozionati? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra spiegazione del finale di Cobra Kai 5.