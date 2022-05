Cobra Kai 5: Alicia Hannah-Kim si unisce al cast e Dallas Dupree Young diventa un regular!

Il primo trailer di Cobra Kai 5 è arrivato solo qualche settimana fa, confermando che i nuovi episodi usciranno su Netflix il 9 Settembre. Adesso arrivano altre novità: sembra infatti che in questa stagione Dallas Dupree Young sia diventato un regular, mentre Alicia Hannah-Kim si è unita al cast.

Young era entrato a far parte dello show nella scorsa stagione, nei panni di Kenny Payne, e adesso otterrà più spazio. Hannah-Kim, nota per la serie Max Minx, sarà invece una novità, e interpreterà la sensei sudcoreana Kim Da-Eun, che secondo quanto sappiamo collaborerà al piano di Terry Silver per accelerare l'espansione di Cobra Kai.

Il personaggio lavorerà dunque per il lato oscuro. Infatti Silver ha mostrato già nel corso della scorsa stagione di non fermarsi davanti a nulla per vincere: ha tolto di mezzo John Creese e ha truccato i risultati dell'All Valley Tournament, ma non è finita qui. Da quel che sappiamo il villain ha ancora di più in serbo per il futuro.

Tuttavia Silver e probabilmente anche il nuovo personaggio di Kim Da-Eun, si troveranno davanti Daniel LaRusso, che ha chiesto l'aiuto della sua ex nemesi Chozen per sconfiggere Silver e riportare civiltà e sicurezza ai ragazzi della Valley. Sicuramente ci sarà da divertirsi. E lo confermano anche i creatori, che hanno assicurato che Cobra Kai 5 sarà folle!