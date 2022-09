Cobra Kai 5, nella nuova clip il Dojo alla ricerca di altri studenti

Se l' ultima clip annunciava il ritorno di Chozen in nuovo breve estratto, appena pubblicata da Netflix, nuovi dettagli emergono sulla quinta stagione di Cobra Kai, presto in uscita.

Tutto parte da una quarta stagione conclusasi con il Torneo All Valley e Silver alle prese con il franchising del dojo da dover mandare avanti. Proprio quest'ultimo aspetto viene affrontato nella breve clip pubblicata da Netflix, che si va ad aggiungere ad una sere di immagini e materiale promozionale fatte uscire in queste ultime settimane, dove Terry Silver (Thomas Ian Griffith) si appresta ad inaugurare una "nuova era a Cobra Kai".

L'ultima clip funge da vero e proprio spot promozionale per il dojo di Silver, che ha bisogno di altri studenti per le sue lezioni di karate e per farlo pubblicizza non solo le sue abili tecniche di combattimento. Sarà questo un ulteriore ostacolo per Daniel e Johnny, i due dovranno affrontare anche le abilità di Silver di attirare giovani ragazzi, facilmente impressionabili, in un nuovo Dojo che vedrà la presenza anche di nuovi insegnanti.

Ideata da Hayden Schlossberg, Josh Heald e Jon Hurwitz e con un cast che comprende Martin Kove, Peyton List, Mary Mouser, Jacob Bertrand, la serie pare essere già stata confermata per una sesta stagione.