Cobra Kai 5, cosa significa per Terry Silver il ritorno di QUEL personaggio?

Nel finale di Cobra Kai 4 abbiamo avuto modo di ritrovare Chozen Toguchi, il principale antagonista di Karate Kid II, ora diventato alleato di Daniel LaRusso nella sua lotta contro lo spietato Terry Silver. Quale sarà il suo ruolo nella nuova stagione?

Dopo quanto accaduto nel torneo di All Valley, il Miyagi-do è destinato alla definitiva chiusura, e sono ben poche le cose che possono essere fatte per evitare che il dojo ispirato dal maestro Miyagi chiuda per sempre i suoi battenti. Il personaggio interpretato da Thomas Griffith può essere arginato solo con l'avvento di un nuovo combattente, Chozen per l'appunto, il cui stile è ancora a lui ignoto.

Chozen è un nemico pericoloso per Silver perché è un maestro del Miyagi-Do sapientemente addestrato che ha mantenuto le sue abilità per decenni, a differenza di Daniel, che si è allontanato dal karate per circa 20 anni. Inoltre, Toguchi conosce i segreti più profondi dell'arte del karate, insegnamenti che il maestro Miyagi non è riuscito totalmente ad impartire al suo più famoso allievo.

Chozen è un combattente dalla mentalità offensiva, con uno stile assai più violento di quello con cui è stato allevato Daniel-san, sa bene come colpire per primo, e molto probabilmente nel corso della stagione 5 di Cobra Kai lo vedremo mettere seriamente in difficoltà Terry Silver. Per scoprire come andranno le cose, non ci resta che attendere.