Cobra Kai 5, i creatori della serie Netflix ne sono certi: 'Sarà folle e imprevedibile'

L'uscita di Cobra Kai 5 sembra essere ancora lontana ma per ingannare l'attesa, i creatori della serie Netflix hanno voluto dare qualche anticipazione su ciò che i telespettatori dovranno aspettarsi dai nuovi episodi che a detta loro sarà a dir poco folle.

Intervenuto ai PGA Awards, Jon Hurwitz ha detto: "Nella stagione 4 sapevamo tutti che ci saremmo diretti verso un torneo. Nella stagione 5 nessuno sa dove siamo diretti. Sarà folle e imprevedibile. Possiamo permettere di andare un po' fuori dagli schemi perchè in fondo ce l'abbiamo già fatta. Se sei un fan del franchise puoi aspettarti di incontrare dei vecchi volti familiari...o forse no. State certi che ci sarà molto karate".

E mentre continua il totonomi per Cobra Kai 5, Josh Heald, co-creatore dello show che tanto successo ha riscosso con le sue prime 4 stagioni, ha aggiunto: "I cattivi hanno vinto nella quarta stagione, quindi ci sarà un vero e proprio inferno, le punizioni da pagare saranno terribili. Vedremo molti scontri, pugni, calci e tanto altro, ma la storia andrà in un modo nuovo che nessuno può prevedere".

"Abbiamo una fine in mente", aggiunge il co-creatore Hayden Schlossberg, "Quante stagioni ci vogliono per arrivarci, non lo sappiamo. Ci stiamo divertendo così tanto. Se per noi dovesse diventare stancante così come per i telespettatori, allora ci fermeremo prima; per il momento però abbiamo già qualche stagione in più in programma".

