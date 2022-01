Cobra Kai 5, quale sarà il destino di John Kreese nelle prossime puntate?

Ha lasciato tutti spiazzati il finale della quarta stagione di Cobra Kai. Un passaggio di consegne da cattivo a cattivo, che ne ha fatto finire uno dietro le sbarre e ha messo l'altro, ben più malvagio, alla testa del dojo della Valley. Ora che ogni speranza sembra perduta, cosa succederà al John Kreese di Martin Kove nella quinta stagione?

Si è concluso in modo drammatico e senza onore il finale della quarta stagione di Cobra Kai. Un esito che ha messo sul piedistallo della Valley un villain preparato per tutta la durata della stagione, il terribile Terry Silver interpretato da Thomas Ian Griffith, chiamato a raccolta dalla vecchia saga dei Karate Kid proprio dal suo ex amico e co-fondatore del dojo John Kreese. L’eterno avversario di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso nel corso di tutta la serie non è certo un uomo innocente: tutt’altro. Ma questo finale di stagione, su cui stanno per seguire spoiler, ci ha portato a rivalutarlo fortemente, preparandoci a un’evoluzione storica per il personaggio nella quinta stagione di Cobra Kai in arrivo.



Non erano ancora finiti i festeggiamenti per la vittoria truffaldina del Cobra Kai sul dojo di Miyagi-do, che però non sembra voler rispettare la scommessa di chiudere i battenti dopo la sconfitta al torneo di All Valley. Non aveva fatto a tempo a concludere il suo monologo da abile imprenditore, Terry Silver, annunciando già nuove aperture, che la polizia si era presentata per arrestare il suo compare John Kreese. Accusa: aver pestato a sangue Pastinaca (Paul Walter Hauser). In realtà Kreese è innocente ed è invece Silver il responsabile, che dopo aver convinto Pastinaca a mentire alle autorità in cambio di rientrare nel dojo, si è assicurato in questo modo il controllo della piazza, facendo fuori l’ultimo alleato.



Ora Kreese si troverà confinato dietro le sbarre nella prossima stagione, intenzionato ovviamente a far venire a galla la verità – forse con un’alleanza con Johnny e Daniel contro il cattivo definitivo della Valley – ma anche a fare i conti con il proprio passato e tutte le cattive azioni commesse. Durante il combattimento finale, l’abbiamo visto infatti esortare Tory a seguire il suo istinto, glissando sul fatto che l’incontro fosse truccato, cosa che non sembra aver gradito. Abbiamo quindi scoperto un Kreese diverso: onorevole, sportivo, ma soprattutto fedele alla filosofia delle arti marziali, che invece interessa ben poco Silver.



Possiamo aspettarci questo nella prossima stagione: un’evoluzione del personaggio in senso positivo o quantomeno più consapevole, forse addirittura disposto a un momentaneo cambio di bandiera. Ha anticipato l’attore a Entertainment Weekly: “John Kreese vuole solo che le persone si difendano da sole, siano disciplinate e vincano. Ma Terry si sta spingendo troppo oltre. C'è molta sofferenza nella quinta stagione e il mio personaggio attraversa davvero molti cambiamenti emotivi”. Nel frattempo però, si vocifera che a sostituirlo potrebbe subentrare, richiamato da Silver per fare da sensei nel dojo, il Sean Kanan interprete nella saga originale del cattivo Mike Barnes. Staremo a vedere. Voi cosa pensate succederà?