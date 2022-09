Cobra Kai 5, dovevano morire tre protagonisti: ecco chi e perché non è successo

La quinta stagione di Cobra Kai è arrivata su Netflix con largo anticipo e a poca distanza dalla precedente, portando con sé grandi consensi di critica e pubblico. Ma sarebbero stati gli stessi se i creatori avessero ucciso, come da piani originali, ben tre personaggi cruciali nel finale? Ecco chi erano (e perché si è cambiata idea).

Dopo il suo debutto, la quinta dello show che porta a revival Karate Kid ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, evento più unico che raro. Meglio di così, non si poteva fare. Normalmente, la capacità di lasciar andare personaggi principali all’interno di un franchise, per quanto dolorosa, viene accolta con favore quantomeno per il coraggio. Ma in questo caso, come detto, meglio di così non si poteva fare. Quindi verrebbe da chiedersi quale sarebbe stata la reazione degli spettatori di fronte ai piani originali per il finale di ben tre personaggi cruciali. Ovviamente seguono spoiler, quantomeno su ciò che alla fine non è successo.

In un'intervista con Variety, il co-creatore dello spinoff Josh Heald rivela che gli sceneggiatori hanno discusso sulla potenziale uccisione di alcuni personaggi importanti: tra questi John Kreese, Chozen Toguchi e Terry Silver. Ma è stato deciso che concludere la quinta stagione di Cobra Kai con una morte sarebbe stata la mossa sbagliata. Spiega infatti Heald: “Quando abbiamo iniziato a scrivere la quinta stagione, abbiamo capito che volevamo che qualcuno rimanesse gravemente ferito nel finale. Che non si sapesse se sarebbe sopravvissuto o meno”.

Continua Heald: “Ci siamo chiesti: ‘Cosa potrebbe succedere a Kreese in prigione? Cosa potrebbe succedere con in uno scontro Silver-Chozen o Silver-Daniel nel finale?’. Abbiamo deciso di portare le cose al limite, ma di non arrivare a mostrare persone che si uccidono a vicenda nel karate. Era qualcosa di cui si è discusso: ‘Ci siamo guadagnati il diritto di entrare in quella fase?’. Alla fine abbiamo capito che, per questa stagione, avrebbe spinto le cose oltre il punto di non ritorno, dove è difficile immaginare di rimanere coinvolti in altri elementi della storia. Sarebbe pesato troppo sui prossimi sviluppi”. Fra questi, si scommette soprattutto sul ritorno di Hilary Swank in Cobra Kai 6.