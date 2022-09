Cobra Kai 5, a che ora esce su Netflix la nuova, attesissima stagione?

Cobra Kai è l'esempio perfetto di come rivitalizzare in maniera vincente un franchise: la serie con Ralph Macchio e William Zabka sta facendo da qualche anno a questa parte la gioia di tutti i fan di Karate Kid, riuscendo ad espandere l'universo dei film in maniera leggera, appassionante e non priva di una certa dose di ironia.

Tutti aspetti che hanno reso lo show Netflix un vero e proprio fenomeno, al punto da spingere la nota piattaforma streaming a procedere già al rinnovo per una sesta stagione: tornando per un attimo al presente però, scopriamo insieme cosa c'è da sapere circa giorno e ora previsti per l'uscita di questi nuovi episodi.

La quinta stagione di Cobra Kai sbarcherà sul catalogo della grande N a partire dal prossimo 9 settembre: solo due giorni ci separano dunque dall'uscita di questa nuova stagione, che come tutti i prodotti Netflix dovrebbe fare il suo esordio alle 00:00 di questo venerdì (a differenze di alcune piattaforme concorrenti che, come sappiamo, preferiscono spesso attendere la mattina seguente per rilasciare i nuovi episodi).

Insomma, manca ormai poco per incontrare nuovamente Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e soci: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Cobra Kai 5.