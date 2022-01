Cobra Kai 5, quale sarà il futuro di Miguel? Le rivelazioni degli showrunner

Dopo gli eventi conclusivi della quarta stagione dello show Netflix, quale sarà il futuro di Miguel in Cobra Kai 5? E' questa la domanda a cui ha risposto di recente il co-creatore della serie, Jon Hurwitz, e che riguarda uno dei temi principali dello show.

Lo sceneggiatore Jon Hurwitz ha parlato pochi giorni fa del futuro di Miguel in Cobra Kai 5, rivelando ai fan alcune anticipazioni sul personaggio dopo le vicende della quarta stagione, che ha debuttato su Netflix lo scorso 31 dicembre.

Nella serie spin-off di Karate Kid, Miguel Diaz è un giovane allievo di karate interpretato da Xolo Maridueña, che nel finale della quarta stagione di Cobra Kai è protagonista di un colpo di scena: Miguel decide, infatti, di abbandonare il torneo di All Valley e partire alla ricerca del padre biologico che non ha mai avuto la possibilità di conoscere. Una decisione che sconvolge tutte le persone a lui più vicine, soprattutto il sensei Johnny Lawrence (William Zabka), a lungo una figura paterna per il ragazzo.

"Uno dei temi principali del franchise di Karate Kid, e certamente anche di Cobra Kai, è il rapporto tra mentori e allievi, tra genitori e figli" ha spiegato lo showrunner Jon Hurwitz in riferimento a questa svolta nella trama di Cobra Kai. "Per quanto riguarda Miguel, abbiamo parlato del padre fin dall'inizio della serie. Abbiamo sempre pensato che prima o poi avremmo esplorato le origini di Miguel e l'identità del padre".

E' probabile dunque che questa esperienza possa rappresentare un momento di crescita e di evoluzione per il personaggio di Miguel nel corso della prossima stagione. A questo proposito, ecco le nostre ipotesi sull'uscita di Cobra Kai 5 adesso che le riprese si sono ufficialmente concluse.