Cobra Kai 5: le giovani star dello show sono disposte a tornare tra 30 anni!

La quinta stagione di Cobra Kai arriverà su Netflix la prossima settimana e l'ultimo trailer rilasciato ha stuzzicato i fan che non vedono l'ora di seguire i nuovi episodi. La serie sequel di Karate Kid ha visto il ritorno di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) ed è arrivata ben 34 anni dopo l'uscita del primo film.

Le star del franchise hanno collaborato con un cast più giovane nello show e le new entry, durante una chiacchierata con Chris Killian di ComicBook.com, hanno confessato di essere disposte a fare un eventuale ritorno tra ulteriori 30 anni. Ecco cosa hanno raccontato:

"Oh sì, certo," ha risposto Oona O'Brien. "Oh sì", ha aggiunto Griffin Santopietro. "Lo stesso", ha detto Dallas Dupree Young. "Sento che Cobra Kai ha davvero plasmato le nostre carriere sotto una luce completamente diversa e penso, sai, che se avessi l'opportunità di poter tornare indietro tra 20-30 anni sarebbe incredibile. Penso che siamo diventati amici per tutta la vita su questo set", ha condiviso O'Brien.

"Sarebbe pazzesco poter rivedere tutti", ha risposto Xolo Maridueña alla stessa domanda su un possibile ritorno. "Sì, ci sono, ci sono", ha risposto Mary Mouser. "Continuiamo a fare la cosa dei 30 anni dopo, ancora e ancora", ha aggiunto Gianni DeCenzo.

In attesa del debutto dei nuovi episodi, vi lasciamo con l'ultima clip rilasciata di Cobra Kai 5.