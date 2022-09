Cobra Kai 5, oggi la nuova stagione: ecco gli orari d'uscita in tutto il mondo!

È arrivato il gran giorno per i fan di Cobra Kai, la serie Netflix sequel/spin-off della saga cinematografica The Karate Kid. Lo show debutterà oggi, 9 settembre, sulla piattaforma streaming e l'account di Netflix ha pubblicato l'orario esatto in cui gli episodi saranno disponibili alla visione nei principali luoghi del mondo.

Cobra Kai è stata creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossenberg e Josh Heald nel 2018 per il canale YouTube Premium.

Nel 2020 Netflix ha acquisito i diritti dello show, che ha rispolverato la passione di generazioni di fan per l'universo cinematografico di The Karate Kid, un cult negli anni '80.



La serie segna il ritorno di Ralph Macchio a trent'anni di distanza dall'ultimo film della saga nel ruolo di Daniel LaRusso, protagonista indiscusso di The Karate Kid.

A contrapporsi al protagonista troviamo il suo rivale storico, Johnny Lawrence, interpretato da William Zabka. Per un ripasso di quanto visto in precedenza, ecco il nostro approfondimento su Cobra Kai 5. Da Los Angeles a Sydney, nel post in calce alla news trovate tutti gli orari in cui lo show verrà pubblicato.



Cobra Kai ha riscosso enorme successo, anche tra gli spettatori che non conoscevano prima la saga di The Karate Kid.

Ora è tutto pronto per la quinta stagione, che potete trovare disponibile su Netflix da oggi, venerdì 9 settembre.

Nel frattempo a gennaio Cobra Kai è stato rinnovata per una sesta stagione in produzione. Siete pronti a tornare al fianco di Daniel LaRusso per nuove incredibili avventure?