Cobra Kai 5, ormai sono tornati tutti: Hilary Swank sarà la prossima? Parla l'attrice

Stagione dopo stagione, Cobra Kai è riuscito a riportare all'ovile tutti gli storici volti di Karate Kid. Oltre ai protagonisti anche Martin Kove, poi Thomas Ian Griffith nella scorsa stagione e infine Sean Kanan nella quinta. Ora manca solo Hilary Swank e c'è ancora tempo con la sesta stagione: l'attrice rompe il silenzio.

Nonostante i tanti, troppi revival non all’altezza delle saghe originali, Cobra Kai sta continuando a battere la strada dell’old fashioned come pochi altri show riescono a fare sul piccolo schermo. Dopo la terribile sconfitta dei nostri eroi contro l’attuale strapotere di Terry Silver, che è riuscito a spedire in carcere persino il socio di sempre John Kreese e impossessandosi dei dojo della Valley, la quinta stagione ha fatto ottimi numeri. Punteggio perfetto su Rotten Tomatoes per Cobra Kai 5 e potete leggere qui la nostra recensione di Cobra Kai 5.

Dopo il ritorno nella scorsa stagione di Terry Silver, si scommetteva sui nomi di Sean Kanan o Hilary Swank – già apparsi nei capitoli di Karate Kid – nella quinta. Se il primo è apparso fin dal trailer nei panni dei villain Mike Barnes, la seconda manca ancora all’appello. Interrogata da Deadline durante la presentazione del suo show Alaska Daily di ABC, ha sviato su un suo possibile ritorno nella sesta stagione: “Mi è stato detto che avrei dovuto rispondere solo su Alaska Daily, quindi immagino che la domanda sia per un'altra volta".

È comune che gli attori parlino anche di altri progetti nel corso delle presentazioni, quindi è più probabile che una risposta del genere sia un modo per nascondere qualcosa in via di contrattazione. L’attrice potrebbe tornare in tempo per la sesta stagione, prima di un’eventuale fine di serie, considerato anche che attualmente non l’abbiamo vista impegnata in grossi franchise dalle agende impegnative. Il suo ritorno rappresenterebbe la chiusa perfetta e spunterebbe l’ultimo grande nome che manca all’appello dai tempi di Karate Kid.