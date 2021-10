Cobra Kai, 5 personaggi che meritano più spazio nella prossima stagione

Un trailer di Cobra Kai 4 è stato pubblicato durante l'evento di Netflix TUDUM. Lo spin-off di Karate Kid con Johnny Lawrence e Daniel LaRusso tornerà presto sulla piattaforma con la sua quarta stagione. Ecco i personaggi o alcune dinamiche che coinvolgono protagonisti a cui vorremmo che venisse dato più spazio nella s4.

Doug Rickenberger

Probabilmente l'attore aveva iniziato solo come personaggio di sfondo, e non sarebbe la prima volta che qualcuno che inizialmente non dovrebbe avere un ruolo importante lo conquista grazie all'affetto del pubblico. E in effetti sono proprio i fan a richiedere più spazio per il personaggio, studente di Cobra Kai che fa parte della gang di Hawk. Secondo molti sarebbe interessante vedere la sua interazione con Shawn.

Tory

Il personaggio di Tory è stato promosso a regular in questa stagione. Si tratta di una teenager con molti problemi personali che vuole combattere contro chiunque la faccia arrabbiare. L'abbiamo conosciuta meglio nel corso dell terza stagione, e probabilmente nella quarta verrà approfondita ancora di più. Noi ce lo auguriamo.

La tregua tra Daniel e Johnny

Sicuramente si tratta di una dinamica che sarebbe interessante vedere per un po'. Se ricordate la tregua è arrivata al termine della terza stagione, in seguito all'intervento dell'ex fidanzata di entrambi, Ali. Una situazione particolare.

Kenny e Devon

Chi sono? Questa la domanda che forse vi starete ponendo. Si tratta di due personaggi nuovi: Kenny è un giovane ragazzo vittima di bullismo, mentre Devon è la nuova arrivata a scuola. Ci auguriamo che, per movimentare un po' le cose, i due personaggi vengano ben caratterizzati e possano avere uno spazio che potrà creare dinamiche interessanti!

Aisha

Qui sorge solo una domanda: Tornerà Aisha? Chissà.

Ecco intanto tutte le informazioni che abbiamo sulla quarta stagione di Cobra Kai!