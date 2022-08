Cobra Kai 5: i protagonisti dello show tornano nelle prime immagini rilasciate da Netflix!

A Maggio 2022 Netflix ha pubblicato il trailer di Cobra Kai 5 e adesso, a quasi tre mesi dall'uscita di quest'ultimo, arrivano alcune foto che mostrano i protagonisti della prossima stagione.

Non solo ritorni per Cobra Kai 5, perché nelle immagini c'è anche qualche novità per la serie: possiamo infatti dare un occhio alla star di The Karate Kid Parte III Sean Kanan che torna nel Miyagi-Verse nei panni di Mike Barnes mentre vediamo il debutto di Alicia Hannah-Kim nei panni del sensei Kim Da -Eun. Da quel che sappiamo il personaggio di Kim sarà un villain, mentre Mike potrebbe sorprenderci. Nel terzo film di Karate Kid, infatti, il personaggio interpretato da Sean Kanan era un cattivo, ma i nemici sono diventati amici in passato, come Chozen Toguchi che ora sta lavorando con Daniel LaRusso. Dunque potrebbe accadere lo stesso con Mike.

"Poiché Terry Silver [Thomas Ian Griffith] invita alcuni vecchi amici per poter mettere la Valley in una stretta mortale, Daniel e Johnny avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile per fermare Cobra Kai sulle sue tracce", ha anticipato il produttore esecutivo Josh Heald sulla nuova stagione, che riprenderà proprio dagli eventi del finale della quarta.

Intanto, mentre attendiamo il prossimo capitolo, ecco cosa sappiamo su Cobra Kai 5.