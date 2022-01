Cobra Kai 5, quando esce la prossima stagione? Ecco la nostra ipotesi

Se avete già divorato la quarta stagione di Cobra Kai su Netflix probabilmente vi starete chiedendo quando uscirà la quinta stagione della serie sequel dell'amato franchise di Karate Kid che si svolge 34 anni dopo gli eventi dei film. Ecco tutto quello che sappiamo sulla possibile data di uscita e la nostra ipotesi.

Mentre Cobra Kai 6 è già ufficiale, le riprese di Cobra Kai 5 sono terminate lo scorso mese ed ora la serie è in fase di post-produzione. Tenendo ben a mente questa informazione potremmo provare ad azzardare un’ipotesi dato che Netflix deve ancora confermare una data di uscita ufficiale. Con le riprese già terminate però il servizio di streaming potrebbe cambiare il suo abituale programma di rilascio a fine anno e anticipare la quarta stagione all’estate 2022. Ovviamente queste sono solo ipotesi, solitamente Netflix sfrutta il periodo delle feste natalizie per il lancio della nuova stagione quindi se si atterranno a questa usanza, Cobra Kai 5 potrebbe arrivare tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Con Kreese incastrato per l'assalto di Sting Ray, Terry Silver è ora libero di prendere completamente il controllo del Cobra Kai e diffondere la sua visione del karate con nuove sedi del dojo in tutta la Valle. Questo potrebbe portare ad un aumento di studenti nel dojo e nuove rivalità. Daniel LaRusso è incapace di accettare il modo disonorevole in cui Cobra Kai ha deciso di vincere l'All Valley Tournament perciò continuerà a insegnare agli studenti nel suo dojo Miyagi-Do con l'aiuto di Chozen Toguchi, che è attualmente il sensei del Miyagi-Do a Okinawa.

Per quanto riguarda il futuro dei personaggi c’è ancora molto da esplorare con Johnny che incoraggerà nuovamente suo figlio Robby a lasciare il Cobra Kai e Tory, la campionessa femminile dell'All Valley che ha sentito Terry pagare l'arbitro, che potrebbe seguire l’amico lontano dal dojo. Inoltre Miguel si è messo alla ricerca di suo padre e Johnny lo ha seguito a Città del Messico per cercare di riportarlo a casa sano e salvo. Insomma, c'è ancora molta carne al fuoco ma nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di Cobra Kai 4 in attesa di una data di uscita ufficiale.