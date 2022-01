Cobra Kai 5, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Senza speranza e senza alcun barlume di giustizia. Si è conclusa così la quarta stagione di Cobra Kai, rendendo il quinto il più atteso di tutti i rinnovi di stagione. Ma a quanto pare potremmo non dover attendere molto prima di vedere una reazione contro l'impero di Terry Silver, perché le riprese della quinta stagione sono già finite.

Ci ha lasciato spiazzati il finale di Cobra Kai 4. Un epilogo ad alto tasso di dramma considerando l’aura generale della serie. Uno spartiacque che ha passato gli ultimi episodi rilasciati alla vigilia del nuovo anno a introdurre un nuovo – quanto vecchio – temibile avversario. Tutt’altro che sportivo, qualcuno che non ha mai veramente avuto interesse a frequentare i dojo, ma solo a inglobarli nel suo gigantesco impero imprenditoriale. Sarà per questo che Johnny Lawrence non ha riconosciuto Terry Silver in Cobra Kai 4. Ora però, dopo tutte le malefatte commesse, avrà il suo nome stampato in mente per un bel po’, preparandosi a combatterlo nella prossima stagione. Fate attenzione, perché seguono spoiler sul finale della quarta stagione.

Tutta la serie si è giocata intorno alla scommessa sul torneo di All Valley: chi l’avesse vinto fra il Cobra Kai e il dohjo di Miyagi-do, avrebbe mantenuto il diritto di tenere aperti i battenti. L’altro avrebbe dovuto chiuderli, apparentemente per sempre. Per meglio prepararsi allo scontro, il temibile Kreese ha chiamato a raccolta un vecchio alleato, l’ancor più terribile Terry Silver. Una mina vagante scorretta e antisportiva, che corrompendo l’arbitro nell’ultimo incontro si è assicurato la vittoria del suo dojo e la pubblicità per future aperture. Un finale che, in retrospettiva, ha parzialmente rivalutato Kreese, ora dietro le sbarre per un crimine commesso da Silver.

I nostri eroi, senza una meta e senza una casa, devono giocarsi il tutto per tutto per riconquistare l’onore della Valley. Ma quando avverrà? Una quinta stagione era stata confermata e già verso fine dicembre il creatore dello show Jon Hurwitz aveva condiviso su twitter un post che annunciava la fine delle riprese della stagione che deve ancora arrivare. La quinta, in altre parole, è già molto avanti sulla tabella di marcia, tanto che le opzioni di distribuzione sono due.

Da un lato, potrebbe arrivare all’inizio della stagione autunnale, perché più di sei o nove mesi di post-produzione sarebbero eccessivi. Dall’altro però, con le ultime due stagioni distribuite a distanza di un anno l’una dall’altra ed entrambe a Capodanno, anche la quinta potrebbe arrivare a fine 2022. La produzione infatti potrebbe posticipare la fase di promozione, tenendo invece impegnata la troupe, già dalla fine dell’estate, sulle riprese di una sesta stagione che quasi sicuramente si farà, stando alle intenzioni più volte ribadire dai co-creatori. Come d’altronde avvenuto per la quinta stagione, le cui riprese sono durate da settembre a dicembre scorsi prima ancora che la quarta arrivasse su Netflix. Voi cosa vi aspettate succederà nella quinta stagione? Ditecelo nei commenti!