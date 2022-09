Cobra Kai 5, spiegazione del finale di stagione: cos'è successo?

Il gran giorno è finalmente arrivato: la quinta stagione di Cobra Kai ha fatto proprio in queste ore il suo esordio su Netflix, presentandosi agli utenti della piattaforma con tutti gli episodi già a disposizione. Diamoci subito al binge watching, dunque, e scopriamo insieme il finale di questa nuova stagione dello spin-off di Karate Kid.

Il quinto season finale di Cobra Kai ci porta finalmente al momento della resa dei conti con Terry Silver, sensei del Cobra Kai orfano di un Johnny Lawrence ritiratosi dalle scene con l'idea di badare alla propria vita privata: l'intera stagione si concentra dunque sugli sforzi di Daniel LaRusso di smascherare i metodi illeciti del suo rivale, intento nel quale il nostro riesce solo puntando sul cuore stesso del Cobra Kai, ovvero i suoi allievi.

Quando Daniel riesce a provare ai ragazzi il fatto che Silver abbia pagato l'arbitro del torneo dell'All Valley, infatti, i giovani allievi di Silver (che a differenza del loro sensei combattono ancora per amore dello sport, e non per interessi economici) perdono completamente fiducia nel loro maestro, colpevole di averli ingannati sull'effettivo valore della loro vittoria.

Mentre Daniel si concede la soddisfazione di assestare il colpo di grazia a Silver, dunque, c'è un Johnny che sembra ormai sempre più lontano dalle vicende del Cobra Kai: il personaggio di William Zabka si è effettivamente concentrato sulla sua famiglia, riuscendo a far riappacificare Miguel e Robbie e preparandosi finalmente a diventare padre.

Che cosa ne dite? Vi ritenete soddisfatti di questo nuovo season finale della serie con Ralph Macchio? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Cobra Kai 5.